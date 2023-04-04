Франция продолжает предвзятую политику в отношении Азербайджана

Франция продолжает предвзятую политику в отношении Азербайджана.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал депутат Солтан Мамедов на сегодняшнем заседании парламента Азербайджана.

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