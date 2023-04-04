Состоялся очередной раунд политконсультаций между МИД Азербайджана и Италии

3 апреля 2023 года в Баку состоялся очередной раунд политических консультаций между Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и Министерством иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики.

Как сообщили Day.Az в МИД, в политических консультациях делегацию Азербайджана возглавлял замминистра иностранных дел Халаф Халафов, а делегацию Италии - замминистра иностранных дел и международного сотрудничества Эдмондо Чириелли.

В ходе консультаций были обсуждены многоплановое стратегическое партнерство двух стран, основанное на традиционной дружбе и взаимном доверии, и перспективы его укрепления, а также возможности расширения отношений в политической, торгово-экономической, гуманитарной, энергетической сферах, в сферах обороны и безопасности, транспорта, логистики, культуры и образования.