https://news.day.az/politics/1552320.html Армения должна положить конец минной угрозе - МИД Азербайджана
Армения должна положить конец минной угрозе - МИД Азербайджана
Армения должна положить конец минной угрозе.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом написал на своей странице в Twitter пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.
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