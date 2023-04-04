Армения должна положить конец минной угрозе.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом написал на своей странице в Twitter пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

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