Утверждена кандидатура Инама Керимова на пост судьи Верховного Суда.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, на сегодняшнем заседании парламента Азербайджана был вынесен на обсуждение вопрос о назначении Инама Керимова судьей Верховного Суда Азербайджанской Республики.

После обсуждения вопрос был вынесен на голосование и принят.