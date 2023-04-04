Утверждена кандидатура Инама Керимова на пост судьи Верховного Суда

Утверждена кандидатура Инама Керимова на пост судьи Верховного Суда.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, на сегодняшнем заседании парламента Азербайджана был вынесен на обсуждение вопрос о назначении Инама Керимова судьей Верховного Суда Азербайджанской Республики.

После обсуждения вопрос был вынесен на голосование и принят.