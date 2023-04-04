Письма из Азербайджана растрогали жителей зоны землетрясений в Турции

Жители зоны бедствия в Турции растроганы письмами со словами сочувствия, вложенными в коробки с гумпомощью из Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

После разрушительных февральских землетрясений Азербайджан первым поспешил на помощь братской Турции.

Была организована масштабная кампания по сбору помощи для пострадавших в результате землетрясений с эпицентрами в турецкой провинции Кахраманмараш.

Сбор помощи осуществляли как по линии государственных структур, так и рядовые граждане.

Пострадавших в зоне бедствия в Турции особенно растрогали записки, письма, шоколадные батоны и денежные купюры, которые жители Азербайджана приложили к предметам одежды, одеялам и упаковкам с продовольствием для братской страны.

Гуманитарная помощь поступает на склады организации "Социальная помощь при чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях" (ASYA), созданной Министерством по делам семьи и социальных услуг Турции в организованной промзоне Кахраманмараша для оперативной ликвидации последствий стихийного бедствия.

Здесь при координации с Министерством по делам семьи и социальных услуг Турции груз распаковывают, перебирают и пакуют заново с учетом потребностей жителей зоны бедствия.

Письма, которые азербайджанцы прикладывают к гуманитарным посылкам, вывешивают на стене и стеклах окон караульного помещения у входа на территорию склада.

Граждане Азербайджана чаще всего адресуют пострадавшим такие слова соболезнования, как "Мы тобой моя Турция, соболезнуем Турция. Турция и братская страна. Мы едины, у нас - общая судьба!".

Внутри гуманитарных посылок нередко находят листы с нарисованными на них флагами Турции и Азербайджана.

Представитель Министерства по делам семьи и социальных услуг Турции Умут Кая сообщил агентству "Анадолу", что сотрудники ведомства координируют на складах распаковку и распределение гуманитарного груза для зоны бедствия, собранного как на территории Турции, так и за рубежом, главным образом из Азербайджана и Германии.

На складе, по его словам, главная задача - расфасовка и повторная упаковка гуманитарного груза для нужд жителей зоны бедствия. "Здесь только часть писем, которые поступили вместе с гуманитарной помощью. Внутри посылок находим не только денежные средства, но и записки, которые согревают сердца", - добавил он.