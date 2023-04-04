Расширены полномочия Генерального прокурора Азербайджана .

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, на состоявшемся сегодня заседании парламента Азербайджана обсуждался законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О прокуратуре".

Согласно представленному законопроекту, с учетом характера информации, отраженной в служебном удостоверении, а также в целях обеспечения оперативности при внесении изменений в вопросы, связанные с описанием служебного удостоверения, предлагается утверждение образца служебного удостоверения прокурорских работников отнести к кругу вопросов, решаемых Генеральным прокурором Азербайджанской Республики.

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