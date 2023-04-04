https://news.day.az/politics/1552361.html Посольство Великобритании о разминировании освобожденных территорий Азербайджана
Посольство Великобритании о разминировании освобожденных территорий Азербайджана
Великобритания продолжает оставаться основным партнером Азербайджана в области разминирования.
Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации на официальной странице посольства Великобритании в Twitter.
"Наземные мины угрожают жизни людей и не позволят им вернуться в свои дома еще долгое время после окончания войн", - говорится в публикации.
Посольство отметило, что Великобритания совместно с партнерами продолжит делать возвращенные территории безопасными для проживания.
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