Посольство Великобритании о разминировании освобожденных территорий Азербайджана

Великобритания продолжает оставаться основным партнером Азербайджана в области разминирования.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации на официальной странице посольства Великобритании в Twitter.

"Наземные мины угрожают жизни людей и не позволят им вернуться в свои дома еще долгое время после окончания войн", - говорится в публикации.

Посольство отметило, что Великобритания совместно с партнерами продолжит делать возвращенные территории безопасными для проживания.

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