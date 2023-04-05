Армия падших

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Заявление супруги премьер-министра Пашиняна Анны Акопян о 10 тысячах дезертиров в армянской армии всколыхнуло донный ил в болоте под названием Армения. Озвученная правда стала шилом для пятой точки многих бывших деятелей и реваншистов, живущих прошлым.

До Второй карабахской войны в Армении и поддерживающих ее зарубежных кругах очень любили рассуждать о мотивации, которая у армян якобы есть, а у азербайджанцев якобы отсутствует. Мотивацией объяснялась грязная "победа" начала 90-х, когда толпы хорошо вооруженных, но трусливых железных ашотов "побеждали", прячась за спинами российских солдат и профессиональных наемников и террористов. А когда страна-оккупант осталась без внешней поддержки, с мотивацией возникли большие проблемы, потому что прятаться было не за кого. Кончилось все тем, что армяне побежали, и стало ясно, что мотивации то никакой и в помине не было. Отсутствие здоровой мотивации во время войны и порождает массовое дезертирство и падение духа. Редко какой вор готов пожертвовать жизнью даже ради самого жирного куша. Умирать за мифы можно только в соцсетях, в чем армянские диванные патриоты как раз очень преуспели. Количеством они составляли в период 44-дневной войны целую армию, большую по численности, чем регулярные ВС Армении.

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И совсем напрасно армянская оппозиция из бывших и опозорившиеся в 2020 году ветераны обижаются на Анну Акопян. Кстати, первые обиделись особенно крепко. Карабахский клан считает армянские ВС своим детищем и предметом гордости. Правившие до Пашиняна лица в первую войну были полевыми командирами, однако никогда и нигде не признавались в том, что всегда прятались за русскими спинами и приписывали чужие военные успехи себе. Все эти мифы более-менее держались в период относительного мира, но стоило начаться войне, они рассыпались в пыль.

"Грязные и аморальные попытки опорочить армянскую армию, выставить армянский народ "трусом", унизить армянский народ, разрушить национальное достоинство и смыть с себя вину за жертвы войны", - в истерике написал соратник Сержа Саргсяна и зампред РПА Ашотян. Бывший министр образования заявил, что тему дезертиров педалируют только Баку и Акопян, сговорились, мол.

Но это, конечно, полная ерунда. Да, в Азербайджане неоднократно в период войны говорили о фактах дезертирства в стане врага. Но говорилось об этом по фактам. Приведем пример. В октябре 2020 года Минобороны Азербайджана сообщало о том, что личный состав, выдвигавшийся в направлении населенного пункта Сос Ходжавендского района, отказался подчиниться командованию и покинул этот район. Принятые меры по возвращению этих военнослужащих на свои позиции оказались безрезультатными. Военнослужащие 543-го полка вооруженных сил Армении массово отказались отправиться в зону боев. Сотрудники военной прокуратуры, немедленно прибывшие в воинскую часть, пригрозили арестовать военнослужащих, отказавшихся идти на войну, и заставили их дать подписку о выполнении любой боевой задачи. Подобный инцидент произошел также в воинской части, дислоцированной в населенном пункте Коти Армении. Военнослужащие, проходящие службу в этой воинской части, были арестованы военной полицией за отказ вступить в бой. И так далее.

В феврале 2021 года стало известно, что в Армении заведено свыше 10 тысяч дел по фактам дезертирства. Об этом писали армянские СМИ со ссылкой на заявление премьер-министра Никола Пашиняна в парламенте. Отмечалось, что такое большое количество обвиненных в дезертирстве, оставлении боевых позиций и побеге с поля боя представляет собой проблему для правоохранительных органов Армении, а именно для органов предварительного следствия. На допросах обвиняемые рассказывают, что с готовностью отправились на войну, но, когда "с неба лилось пламя", и их сослуживцы "на их же глазах превращались в пепел", им оставалось либо умереть, либо бежать, чтобы спастись.

Еще до Пашиняна бывший военный комиссар Армении генерал Степанян призывал власти и правоохранительные органы начать расследовать многочисленные факты дезертирства. Он заявил, что прощать такое нельзя, но как привлечь к уголовной ответственности такое большое число людей? В любом случае, "если сейчас власти закроют глаза на эти случаи дезертирства, то это может стать опасным прецедентом". При этом генерал поспешил оставить лазейку для сохранения железными ашотами лица, предположив, что "многим просто сказали уходить".

Так что Баку тут совсем не при чем. И когда Президент Азербайджана говорит, что "армянский солдат - дезертир и трус", он цитирует армянские источники и следственные органы. А если обратиться к истории, то к Баку у армян вообще не должно остаться никаких претензий, потому что об их трусости и склонности к дезертирству стало известно не сегодня и не с сайтов азербайджанских СМИ.

Как можно узнать из открытых источников, в июле 1918 тысячи армянских солдат отказались выйти против османской армии, направлявшейся освобождать Баку от дашнаков и большевиков. В качестве причины армяне назвали якобы отсутствие экипировки. По традиции, они рассчитывали, что русские сделают все за них, а они потом "победят" и получат Баку. Армянские батальоны составляли большую часть войска, которым командовал Бичерахов, и в конечном итоге на позициях остались только несколько сот его казаков. Ему пришлось отступить в Дербент, откуда он написал брату: "Я отказался от командования армией дезертиров и трусов". А что самое примечательное - армяне собирались купить перемирие, выдав османам Бичерахова, о чем писал в своих мемуарах британский генерал Дестервиль. Так что командиру казаков очень повезло, что армяне оказались такими трусами, и ему удалось вовремя, как сейчас говорят, соскочить.

Осень 2020 года ничего нового в образ армянского солдата не привнесла. Не произошло ничего такого, что должно было потрясти армянское общество. Конечно, избавление от иллюзий это тяжелый и болезненный процесс, особенно если в их подпитке кто-то заинтересован. Однако армянскому народу пора это сделать, чтобы в будущем не переживать еще большие разочарования.