Армянские мины убивают и самих армян

В Карабахе житель армянского происхождения подорвался на мине, заложенной армянской стороной.

Как передает Day.Az, инцидент произошел в лесной полосе поселка Красный Базар Ходжавендского района.

Так, разорвалась закопанная армянами мина, в результате пострадало гражданское лицо.

Пострадавшего госпитализировали в больницу в Ханкенди, ему ампутировали левую ногу.