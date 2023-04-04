https://news.day.az/politics/1552367.html Армянские мины убивают и самих армян
Армянские мины убивают и самих армян
В Карабахе житель армянского происхождения подорвался на мине, заложенной армянской стороной.
Как передает Day.Az, инцидент произошел в лесной полосе поселка Красный Базар Ходжавендского района.
Так, разорвалась закопанная армянами мина, в результате пострадало гражданское лицо.
Пострадавшего госпитализировали в больницу в Ханкенди, ему ампутировали левую ногу.
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