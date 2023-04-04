США выделили 2,5 млн долларов на разминирование в Карабахе

"Мы гордимся тем, что поддерживаем ANAMA и ее храбрых саперов".

Как передает Day.Az, об этом сообщило посольство США в Азербайджане в Twitter в связи с Международным днем просвещения по вопросам минной угрозы.

"Чтобы способствовать региональному миру и сотрудничеству, с ноября 2021 года США выделили 2,5 миллиона долларов на гуманитарные операции по разминированию в районах, пострадавших от конфликта", - говорится в публикации.

Отмечается, что США с 1993 года являются крупнейшей в мире страной, оказывающей финансовую поддержку по уничтожению обычных вооружений, инвестировав более 4,6 млрд долларов в более чем 100 стран.