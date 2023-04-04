Моему брату, Президенту Ильхаму Алиеву, вручили Togg

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поделился публикацией в связи вручением первого турецкого электромобиля Togg Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как передает Day.Az, этой информацией президент Турции поделился в своем аккаунте в Твиттер.

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