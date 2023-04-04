https://news.day.az/politics/1552439.html Моему брату, Президенту Ильхаму Алиеву, вручили Togg – Эрдоган
Моему брату, Президенту Ильхаму Алиеву, вручили Togg – Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поделился публикацией в связи вручением первого турецкого электромобиля Togg Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Как передает Day.Az, этой информацией президент Турции поделился в своем аккаунте в Твиттер.
Новость обновляется
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре