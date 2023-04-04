Джейхун Байрамов проинформировал представителя ЮНЕСКО о постконфликтном периоде в регионе

4 апреля 2023 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с руководителем офиса ЮНЕСКО в Аддис-Абебе Ритой Биссонаут, посетившей Азербайджан с целью участия в тренинге, организованном совместно Университетом ADA, Национальной комиссией Азербайджана по делам ЮНЕСКО и Институтом развития и дипломатии, а также с генеральными секретарями национальных комиссий по делам ЮНЕСКО Гвинеи, Конго, Кот-д'Ивуара, Нигера, Бенина, Того, Буркина-Фасо, Экваториальной Гвинеи, Джибути, Габона.

Как сообщили во вторник Day.Az в МИД Азербайджана, на встрече были обсуждены вопросы, стоящие в повестке дня многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и африканскими странами, в том числе в рамках ЮНЕСКО. Кроме того, азербайджанской стороной была предоставлена информация о постконфликтном периоде в регионе.

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