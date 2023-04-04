https://news.day.az/politics/1552496.html Джейхун Байрамов встретился с главой Бакинского офиса Совета Европы
Джейхун Байрамов встретился с главой Бакинского офиса Совета Европы
4 апреля 2023 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с руководителем Бакинского офиса Совета Европы (СЕ) Петром Зихом.
Как сообщили Day.Az в МИД, на встрече были обсуждены вопросы, стоящие на повестке дня нынешнего сотрудничества между Азербайджаном и СЕ, текущая ситуация в регионе.
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
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