Джейхун Байрамов встретился с главой Бакинского офиса Совета Европы

4 апреля 2023 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с руководителем Бакинского офиса Совета Европы (СЕ) Петром Зихом.

Как сообщили Day.Az в МИД, на встрече были обсуждены вопросы, стоящие на повестке дня нынешнего сотрудничества между Азербайджаном и СЕ, текущая ситуация в регионе.

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