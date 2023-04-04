https://news.day.az/politics/1552528.html Джейхун Байрамов встретился с новым представителем Верховного комиссара ООН по делам беженцев - ФОТО
Джейхун Байрамов встретился с новым представителем Верховного комиссара ООН по делам беженцев - ФОТО
4 апреля 2023 года министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с новым представителем Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Азербайджане Бик Лум.
Как сообщили Day.Az в МИД, поздравив Бик Лум с назначением, министр Джейхун Байрамов пожелал ей успехов в новой должности.
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