4 апреля 2023 года министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с новым представителем Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Азербайджане Бик Лум.

Как сообщили Day.Az в МИД, поздравив Бик Лум с назначением, министр Джейхун Байрамов пожелал ей успехов в новой должности.

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