В постконфликтный период в Азербайджане обезврежено более 85 тыс. мин и неразорвавшихся боеприпасов

Человечество стоит лицом к лицу с минной угрозой. В настоящее время более 70 стран сталкиваются с проблемой мин.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию Вугар Сулейманов во время выступления на церемонии презентации книги "Gizli ölüm toxumları", приуроченной к 4 апреля - Международному дня просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием.

"К сожалению, территория Азербайджана является в мире одной из самых загрязненных минами. В постконфликтный период в Азербайджане было разминировано более 75 тысяч гектаров, обнаружено и обезврежено более 85 тысяч мин и неразорвавшихся боеприпасов", - сказал он.