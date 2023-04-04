Борьба со здравым смыслом: армянская реакция на заявление Милли Меджлиса

Автор: Акпер Гасанов

Армения давно и прочно закрепила за собой статус государства, в котором борьба со здравым смыслом ведется как на государственном, так и на общественном уровне. Это такая же древняя армянская традиция, как присваивание образцов культурного наследия других стран и народов. Это такие армянские духовные скрепы. Все это очевидно, но все равно, поражаешься масштабам этой армянской "особенности".

Повод, замечу, дают сами армяне. Вот и сейчас они весьма "своеобразно" отреагировали на принятие Милли Меджлисом заявления протеста в связи с конференцией в Сенате Франции 16 марта, которая была совершенно явно и нагло направлена против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, и является проявлением неуважением к международному праву.

Данная провокация была организована председателями двух палат французского Парламента, Сената и Национального собрания Жерара Ларше и Яэль Браун-Пиве, что отрицает возможность провозглашения ее спонтанной и не отражающей мнения всей французской политической элиты. Да и как иначе, если на том провокационном мероприятии выступили бывший министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер и глава фракции "Республиканцы" Бруно Ратайо?!

Напомню, что Ратайо позиционирует еще и как "председатель группы международной информации Сената по "Нагорному Карабаху"". Конечно, он может именовать себя и председателем группы международной информации Сената по планете Марс и Юпитер, попутно рассказывая о росте влияния Франции на этих планетах и о желании марсиан принять делегацию французских сенаторов на своей планете в полном составе.

Заявление это прозвучало бы не менее нелепо, что статус, коим Ратайо бравирует. Ведь никакого "Нагорного Карабаха" нет. Есть Карабахский экономический район Азербайджана. И это вынуждена была признать даже Армения в ходе четырехсторонней встречи в Праге, которая состоялась с участием президента Франции Эммануэля Макрона.

Премьер-министр Никол Пашинян тогда надеялся спасти лицо с помощью французского президента. Но этого ему не удалось. Произошло принятие решения, отвечающего международному праву и интересам Азербайджана. Если Ратайо этого не знает или не понимает - то это только его личные проблемы. Могу лишь посоветовать ему поинтересоваться итогами пражской встречи у Макрона.

Понятно, что его рейтинг стремительно катится вниз и ему сейчас не до вопросов про армян Карабахского экономического района. Но тем нелепее была та провокационная конференция, которая стала поводом для оправданного заявления Милли Меджлиса. Вместо того, чтобы тушить костер гражданского недовольства, а он пылает во Франции давно, сенаторы из этой страны устроили антиазербайджанскую провокацию, которая, в конечном итоге, не принесла никакой пользы Армении и армянам Карабахского экономического района нашей страны, при этом еще более осложнив отношения между Азербайджаном и Францией. Последнему обстоятельству рады представители армянской диаспоры Франции, являющиеся спонсорами многих местных политиков. Но стоит ли разменивать интересы своего государства на удовлетворение желаний французских армян? Поведение французских сенаторов показало, что они готовы пойти и на это.

В любом случае, заявление ММ было справедливым, обоснованным и даже, на мой взгляд, достаточно мягким. Пора уже и в нашем парламенте создать Комиссию по расследованию преступлений Франции, наладив отношения с парламентами стран, которые на себе почувствовали эти преступления. Плюс, как видим, из Баку все еще не выдворен посол Франции, хотя эта страна многократно совершала провокационные действия против нашей страны.

Но, вернемся все-же к армянам. Знаете, как они все это комментируют? В Ереване утверждают, что "в Баку готовят "почву" для полного отказа от сопредседательства Минской группы ОБСЕ". Вот эта готовность верить в миф собственного приготовления и веселит больше всего. Совершенно же очевидно, что нашей стране нет необходимости "готовить почву". Ее подготовила сама МГ ОБСЕ своим фактическим бездействием на протяжении 28 лет, когда пятая часть азербайджанских земель находилась под армянской оккупацией.

И все это было сказано французскому сопредседателю Минской группы ОБСЕ Стефану Висконти еще 12 декабря 2020 года, то есть спустя всего месяц после окончания 44-дневной войны и подписания трехстороннего заявления.

"Минская группа не сыграла никакой роли в урегулировании конфликта. Хотя для этого Минская группа на протяжении 28 лет обладала соответствующим мандатом", - заявил тогда Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что Азербайджан сам решил данный вопрос, одержав победу над Арменией на поле боя, вынудив оккупанта признать поражение и подписать Заявление, которое в Баку считают капитуляцией Армении.

"Сопредседатели Минской группы неоднократно совершали визиты на оккупированные территории и становились свидетелями военных преступлений армянского режима. Они были свидетелями полного разрушения наших городов", - подчеркнул тогда Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Позже и многократно, он и иные официальные лица нашей страны говорили о том, что МГ ОБСЕ не существует в реальности, она есть только в плаксивых воспоминаниях и бессмысленных фантазиях армянских политиков и французских провокаторов разного уровня. И попытки выдавать желаемое за действительное - откровенная глупость. Впрочем, ничего иного от замешанных в ней, мы и не ждем.