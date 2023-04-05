https://news.day.az/politics/1552564.html Азербайджанские врачи оказали помощь проживающей в Карабахе армянке - ФОТО - ВИДЕО
Азербайджанские врачи оказали помощь проживающей в Карабахе армянке - ФОТО - ВИДЕО
На дороге Ханкенди-Лачин ухудшилось состояние армянки, проживающей в Карабахе, и азербайджанские врачи оказали ей помощь.
Как передает Day.Az, по обращению российских миротворцев в район прибыла скорая помощь модульного госпиталя, расположенного в городе Шуша, пациенту была оказана первая помощь.
Позже армянку на машине скорой помощи доставили в Ханкенди.
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