Подписан первый межгосударственный документ между Азербайджаном и Филиппинами

3-5 апреля 2023 года заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов посетил Филиппинскую Республику.

Как сообщили в среду Day.Az в МИД Азербайджана, в рамках визита 3 апреля состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Азербайджана Эльнура Мамедова с министром иностранных дел Филиппин Энрике Манало. На встрече были обсуждены текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений, подчеркнута важность совместных усилий для достижения практических результатов в этом направлении.

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