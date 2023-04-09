Армении грозят меры за помощь России в обходе международных санкций

Хотя премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил в этом году в марте в Берлине приверженность Армении западным ценностям, некоторые действия и стратегическое позиционирование его страны скорее свидетельствуют о сближении с Россией, что может поставить Армению под международные санкции.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье центрального молдавского издания Timpul.

Автор статьи отмечает близость Ирана к Армении с начала войны в Украине, когда президент Ирана Раиси неоднократно делал заявления о важности отношений с Арменией, выступая за их укрепление. Как отголосок иранского интереса звучат и заявления о дружбе премьер-министра Армении Никола Пашиняна, а также перевод дискуссий в зону безопасности двух стран.

"Безопасность Армении - это безопасность и Ирана", - заявил глава МИД Ирана.

На следующий день его армянский коллега подчеркнул, что "отношения между двумя странами основаны "на глубоком понимании наших общих естественных интересов".

"После того, как в начале этого года президент Хачатрян подтвердил, что Армения стремится к расширению и углублению взаимовыгодного сотрудничества с Ираном, в минобороны Армении признали, что Иран поставил им ударные беспилотники и подарил 600 ракет.

Кроме того, Никол Пашинян был принят в Тегеране, где был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в энергетической сфере. Еще одним сигналом является тот факт, что на фоне войны в Украине товарооборот между двумя странами резко увеличился: в 2022 году экспорт из Армении в Иран достиг $111,2 млн, что на 70% больше, чем годом ранее. Импорт Ирана в Армению составил 599,7 млн ​​долларов, увеличившись на 37%.

Уровень официальной поддержки Ереваном режима в Тегеране подчеркивает красноречивый факт, оставшийся незамеченным в западных кругах: вскоре после жестокого подавления протестов в Иране, направленных против прав женщин,супруга премьер-министра Армении Анна Акопян посетила Тегеран примет участие в организованном властями движении "мягкой силы" - Первом международном конгрессе влиятельных женщин.

С истинными внешнеполитическими приоритетами Еревана связана позиция Армении против резолюции ООН "Ухудшение ситуации с правами человека в Исламской Республике Иран", высказанная на специальной сессии Совета Генеральной Ассамблеи ООН", - пишет Timpul.

Далее автор статьи рассказывает об укреплении военного сотрудничества между Арменией и Россией на фоне войны в Украине.

"Министр обороны Армении посещал Москву 4 раза, секретарь Совета безопасности - дважды. И начальник Генштаба посетил Москву. В сентябре прошли совместные военные учения, в декабре было подписано соглашение о военном сотрудничестве на 2023 г. В феврале 2023 г. комитет парламента Армении по обороне и безопасности ратифицировал соглашение о сотрудничестве между спецслужбами двух стран в сфере информационной безопасности, после того как Украина сделала то же самое с западными партнерами в сфере противодействия угрозам со стороны РФ.

Торговля между Арменией и Россией активизировалась: в 2022 году экспорт Армении в РФ составил 2,4 млрд долларов, что на 185,7% больше, чем в 2021 году; Импорт Российской Федерации в Армению составил 2,6 миллиарда долларов, увеличившись на 44,5%", - напоминает издание.

По мнению автора статьи, дело не только в увеличении армянского экспорта в Россию: по словам западных официальных лиц, правительственных агентств и аналитических центров, Армения служит для России одним из основных центров закупки товаров в ЕС и Восточной Азии для обхода международных санкций в отношении России.

"Параллельный импорт микрочипов, смартфонов и автомобилей особенно активен через Армению. "Новые цепочки поставок через Армению были созданы в течение нескольких дней после введения санкций, и на их расширение ушли месяцы", - говорится в отчете Европейского банка реконструкции и развития за февраль 2023 года.

Премьер-министр Латвии Кариньш заявил, что Ереван не соблюдает санкционный режим. 2 марта в совместном документе Минюста, Минторга и Минфина США Армения названа одним из "перевалочных пунктов, обычно используемых для незаконной передачи (подсанкционных) санкционных товаров в Российскую Федерацию и Беларусь".

В сентябре 2022 года Минфин США опубликовал подробную информацию об участии армянской компании в закупке иностранной техники для российской военной промышленности. Позднее Bloomberg представил доказательства поставок через Армению компонентов европейской техники, которые затем используются в российской военной технике", - отмечает издание.

В заключении автор статьи приходит к выводу, что Армения активно помогает России обходить международные санкции, причем не только в импорте товаров гражданского назначения.

"28 ноября 2022 г. польский новостной журнал New Eastern Europe, специализирующийся на странах бывшего Варшавского договора, отметил: "Иран оказывает помощь войну России против Украины при поддержке Армении, которая помогает Москве обходить санкции, предоставляя иранские беспилотники и ракеты через воздушное пространство и аэропорты Армении. Iran Air Cargo, дочерняя компания Iran Air, выполняла рейсы из Еревана, аэропорта Звартноц, в Москву 4 и 5 сентября после двух предыдущих рейсов 21 и 29 августа. Iran Air Cargo, Safiran Airport Services и их материнская компания Iran Air находятся под санкциями США за передачу при содействии Армении иранских беспилотников в Россию. Самолеты Ил-76МД ВВС России также использовались для перевозки иранских беспилотников через Ереван. Россия использовала эти иранские беспилотники и ракеты для атак на украинскую инфраструктуру. США предупреждали Армению о тесных отношениях с Ираном и Россией, в том числе во время визита главы ЦРУ в Армению летом 2022 года. Он предупреждал Армению держаться подальше от тесного военного союза между Ираном и Россией, но Армения проигнорировала запросы", - резюмирует издание.