Шушинские медики начали реинтеграцию армян в азербайджанское общество

Автор: Лейла Таривердиева

Оказывается, у наших соседей-армян очень тонкая душевная организация. Кто бы мог подумать, что под шкурой националистов скрывается такое чувствительное нежное сердечко. Чуть что - хлопаются в обмороки.

Минувшей ночью российские миротворцы попытались переправить из Армении в Ханкенди группу армян. Азербайджанская сторона не была уведомлена о перевозке пассажиров, поэтому транспорт был остановлен и возвращен обратно. Это нормальная практика, то же самое сделали бы пограничники любой уважающей себя страны, если бы на ее территорию попытались проникнуть нелегалы. Как встречают, например, в США мексиканских или китайских нелегалов? С цветами? Или, может быть, в Европе раскрывают объятия арабам или афганцам, пытающимся нелегально проникнуть на территорию Евросоюза?

Азербайджанские врачи оказали помощь проживающей в Карабахе армянке - ФОТО - ВИДЕО

Азербайджанские врачи оказали помощь проживающей в Карабахе армянке - ФОТО - ВИДЕО

Пока представители РМК пытались уломать наших военных, недовольные провалом операции армяне устроили целое шоу. Куда же они без шоу. Сомнительно, что кто-то думал, будто бы "незадекларированные" армяне будут спокойно пропущены на территорию Азербайджана. Все знали, что это невозможно. Если "груз" ввозился нелегально, значит, либо среди стариков, женщин и детей должны были переправить что-то или кого-то, либо это очередная провокация, какие армяне совместно с миротворцами организуют уже не в первый раз.  

В разыгранном сценарии было все - истерика, обмороки, капельницы, возмущенные миротворцы и рвущие на себе волосы старухи. В общем, все как наши соседи любят. Весь спектакль был заснят и разбросан по соцсетям, а интерпретировано происходящее было с расчетом на жалость внешних наблюдателей. Ничем другим наши соседи привлечь к себе внимание не способны.

Несмотря на то, что ситуация совершенно прозрачная и все, что происходило, ясно как день, армянский агитпроп пытается выставить случившееся как акт насилия со стороны азербайджанцев против женщин и детей. Из соцсетей наши участники событий с удивлением узнали, что, оказывается, азербайджанцы вошли в автобус, начали людей снимать, всех там напугали, в результате чего четверо потеряли сознание. Надо же, какие чувствительные натуры - увидели азербайджанца с телефоном и сразу в обморок? Это же надо, какие мы, оказывается, страшные. Напомним, что в предыдущий раз, в истории с автобусом с детьми, пропагандисты так все запутали, что не было понятно, сколько человек упали в обморок, увидев азербайджанского экоактивиста, какого они пола и кто к кому там приставал. В сочинении своих версий преуспели практически все армянские блогеры и пропагандисты. Забавно, что некоторые версии потом озвучивались лоббистами на международных площадках.

По поводу последнего инцидента тоже уже есть заявление армянского омбудсмена, взывающего ко вселенной, СМИ Армении наперебой обсуждают "разве можно с ними жить?" С нами то есть. Но в этот раз провокаторы не рассчитали и обернули свою провокацию в нашу пользу. Финал оказался для армян и миротворцев очень неожиданным. Игру поломали азербайджанские медики. Вызванные к чувствительным нелегалам из Шуши бригады "скорой" оказали людям помощь на месте и отвезли в Ханкенди. Подчеркнем - упавшие в обморок были доставлены в ханкендинскую больницу каретами скорой помощи Минздрава Азербайджана. Как можно узнать из соцсетей, миротворцы не позволили отвезти больных в Шушу и пытались сами доставить их в Ханкенди, однако наши медики поставили условие - пациенты будут доставлены в тамошнюю больницу только нашими автомобилями "скорой".

Я испытал необыкновенные чувства от пребывания в Ханкенди - азербайджанский врач, спасший карабахских армян - ФОТО

Я испытал необыкновенные чувства от пребывания в Ханкенди - азербайджанский врач, спасший карабахских армян - ФОТО

По своей традиции, армянская сторона пыталась факт появления в сепаратистской столице кареты скорой помощи с азербайджанскими врачами отрицать, но слишком много было свидетелей и слишком много фотодоказательств этому распространено в соцсетях самими же армянами. Уже доказано, что наша "скорая" заснята у дверей именно ханкендинской больницы. Азербайджанские блогеры вычислили локацию и утерли нос агитпропу соседей. Армянские СМИ сообщают, что четыре тетки, которым при виде азербайджанцев почему-то стало плохо, уже выписаны. Ничего страшного с ними не случилось. Они просто пережили стресс. Приняли успокоительное и покинули больницу. Одним словом, отыграли свои роли и разошлись. А сколько было шума, показухи с носилками, капельницами, суетящимися российскими военными...

Очень символично, что первыми в нашем Ханкенди побывали не военные, а врачи. И ничего не произошло. Азербайджанские госномера на машине, конечно, привлекли внимание, но рядовые жители отнеслись к этому спокойно. Все просто - если не будет мешать третья сторона, поддерживающая провокационные сценарии Еревана, в скором времени все может начать меняться.

Кто были те люди, которых без уведомления азербайджанской стороны, пытались провезти миротворцы? Эти пассажиры должны пенять только на себя и на россиян, пообещавших им невозможное, вероятно, не за простое спасибо. Пора уже уразуметь - территории Азербайджана не проходной двор. Очень скоро решится вопрос с КПП и тогда считающим Лачинскую дорогу "своей" армянам придется иметь дело напрямую с азербайджанской стороной. Лучше начинать привыкать к этой мысли, а не разыгрывать представления, ставя себя в глупое положение и лишая свой народ будущего.