Шушинские медики начали реинтеграцию армян в азербайджанское общество

Автор: Лейла Таривердиева

Оказывается, у наших соседей-армян очень тонкая душевная организация. Кто бы мог подумать, что под шкурой националистов скрывается такое чувствительное нежное сердечко. Чуть что - хлопаются в обмороки.

Минувшей ночью российские миротворцы попытались переправить из Армении в Ханкенди группу армян. Азербайджанская сторона не была уведомлена о перевозке пассажиров, поэтому транспорт был остановлен и возвращен обратно. Это нормальная практика, то же самое сделали бы пограничники любой уважающей себя страны, если бы на ее территорию попытались проникнуть нелегалы. Как встречают, например, в США мексиканских или китайских нелегалов? С цветами? Или, может быть, в Европе раскрывают объятия арабам или афганцам, пытающимся нелегально проникнуть на территорию Евросоюза?

Пока представители РМК пытались уломать наших военных, недовольные провалом операции армяне устроили целое шоу. Куда же они без шоу. Сомнительно, что кто-то думал, будто бы "незадекларированные" армяне будут спокойно пропущены на территорию Азербайджана. Все знали, что это невозможно. Если "груз" ввозился нелегально, значит, либо среди стариков, женщин и детей должны были переправить что-то или кого-то, либо это очередная провокация, какие армяне совместно с миротворцами организуют уже не в первый раз.

В разыгранном сценарии было все - истерика, обмороки, капельницы, возмущенные миротворцы и рвущие на себе волосы старухи. В общем, все как наши соседи любят. Весь спектакль был заснят и разбросан по соцсетям, а интерпретировано происходящее было с расчетом на жалость внешних наблюдателей. Ничем другим наши соседи привлечь к себе внимание не способны.

Несмотря на то, что ситуация совершенно прозрачная и все, что происходило, ясно как день, армянский агитпроп пытается выставить случившееся как акт насилия со стороны азербайджанцев против женщин и детей. Из соцсетей наши участники событий с удивлением узнали, что, оказывается, азербайджанцы вошли в автобус, начали людей снимать, всех там напугали, в результате чего четверо потеряли сознание. Надо же, какие чувствительные натуры - увидели азербайджанца с телефоном и сразу в обморок? Это же надо, какие мы, оказывается, страшные. Напомним, что в предыдущий раз, в истории с автобусом с детьми, пропагандисты так все запутали, что не было понятно, сколько человек упали в обморок, увидев азербайджанского экоактивиста, какого они пола и кто к кому там приставал. В сочинении своих версий преуспели практически все армянские блогеры и пропагандисты. Забавно, что некоторые версии потом озвучивались лоббистами на международных площадках.

По поводу последнего инцидента тоже уже есть заявление армянского омбудсмена, взывающего ко вселенной, СМИ Армении наперебой обсуждают "разве можно с ними жить?" С нами то есть. Но в этот раз провокаторы не рассчитали и обернули свою провокацию в нашу пользу. Финал оказался для армян и миротворцев очень неожиданным. Игру поломали азербайджанские медики. Вызванные к чувствительным нелегалам из Шуши бригады "скорой" оказали людям помощь на месте и отвезли в Ханкенди. Подчеркнем - упавшие в обморок были доставлены в ханкендинскую больницу каретами скорой помощи Минздрава Азербайджана. Как можно узнать из соцсетей, миротворцы не позволили отвезти больных в Шушу и пытались сами доставить их в Ханкенди, однако наши медики поставили условие - пациенты будут доставлены в тамошнюю больницу только нашими автомобилями "скорой".

По своей традиции, армянская сторона пыталась факт появления в сепаратистской столице кареты скорой помощи с азербайджанскими врачами отрицать, но слишком много было свидетелей и слишком много фотодоказательств этому распространено в соцсетях самими же армянами. Уже доказано, что наша "скорая" заснята у дверей именно ханкендинской больницы. Азербайджанские блогеры вычислили локацию и утерли нос агитпропу соседей. Армянские СМИ сообщают, что четыре тетки, которым при виде азербайджанцев почему-то стало плохо, уже выписаны. Ничего страшного с ними не случилось. Они просто пережили стресс. Приняли успокоительное и покинули больницу. Одним словом, отыграли свои роли и разошлись. А сколько было шума, показухи с носилками, капельницами, суетящимися российскими военными...

Очень символично, что первыми в нашем Ханкенди побывали не военные, а врачи. И ничего не произошло. Азербайджанские госномера на машине, конечно, привлекли внимание, но рядовые жители отнеслись к этому спокойно. Все просто - если не будет мешать третья сторона, поддерживающая провокационные сценарии Еревана, в скором времени все может начать меняться.

Кто были те люди, которых без уведомления азербайджанской стороны, пытались провезти миротворцы? Эти пассажиры должны пенять только на себя и на россиян, пообещавших им невозможное, вероятно, не за простое спасибо. Пора уже уразуметь - территории Азербайджана не проходной двор. Очень скоро решится вопрос с КПП и тогда считающим Лачинскую дорогу "своей" армянам придется иметь дело напрямую с азербайджанской стороной. Лучше начинать привыкать к этой мысли, а не разыгрывать представления, ставя себя в глупое положение и лишая свой народ будущего.