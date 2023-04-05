Отношения Турции и Армении зависят от азербайджано-армянских отношений.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, выступая на семинаре, посвященном армянским событиям.

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