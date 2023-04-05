https://news.day.az/politics/1552706.html Архивные документы свидетельствуют, что никакого геноцида против армян не было – Хулуси Акар
Архивные документы свидетельствуют, что никакого геноцида против армян не было – Хулуси Акар
Архивные документы свидетельствуют, что никакого геноцида против армян не было.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, выступая на семинаре, посвященном армянским событиям.
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