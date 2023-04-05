Азербайджан стремится дать импульс двусторонним отношениям с Филиппинами в различных областях, таких как культура, туризм, торговля и энергетика.

Как передает Day.Az, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов в интервью Manila Times.

"Подписание первого межправительственного документа между Министерством культуры Азербайджанской Республики и Национальной комиссией по культуре и искусству - главная цель нашего визита. Конечно, это шанс для нас дать импульс нашим отношениям после пандемии", - сказал он.

Мамедов отметил, что пандемия COVID-19 оказала негативное влияние на развитие двусторонних отношений Азербайджана со многими странами, особенно с государствами, которые географически довольно удалены от нашего региона.

"С этой точки зрения, мы считаем, это очень хороший шанс встретиться лицом к лицу, для обсуждения как нашей двусторонней, так и многосторонней повестки, для обмена мнениями по событиям в нашем регионе, и регионе Юго-Восточной Азии, где расположены Филиппины. На следующем раунде политических консультаций, скорее всего, будут проведены более подробные обсуждения по ключевым вопросам", - добавил он.

3-5 апреля заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов посетил Республику Филиппины.

4 апреля впервые были проведены политические консультации между министерствами иностранных дел двух стран. Встречи проходили между заместителем министра иностранных дел Азербайджана Эльнуром Мамедовым и заместителем министра иностранных дел Филиппин Терезой Лазаро.

По итогам консультаций сторонами был подписан первый межправительственный документ между Азербайджаном и Филиппинами - "Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области культуры между Министерством культуры Азербайджанской Республики и Национальной комиссией по культуре и искусству Республики Филиппины".