Таджикистан будет в выигрыше от интеграции к транспортным коммуникациям Азербайджана

Накануне государственного визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Таджикистан в Душанбе состоялся Инвестиционный форум. Целью этого мероприятия был поиск путей и возможностей для инвестиций в области экономики, торговли, промышленности, энергетики, туризма, транспорта, логистики, сельского хозяйства, новых технологий и развития экспорта. В работе Форума приняли участие более 200 человек с обеих сторон: руководители и ответственные лица госструктур, предприниматели и инвесторы, представители компаний и предприятий различных отраслей обеих стран. В ходе этого мероприятия были презентованы инвестиционные возможности Таджикистана и Азербайджана. Согласно данным официальных источников, в 2022 году товарооборот между Таджикистаном и Азербайджаном составил $6,2 млн, что не отражает существующий потенциал обеих государств. На этом фоне, важен политический диалог, который может содействовать углублению торгово-экономических связей.

Об этом в интервью Day.Az сказал известный политолог из Таджикистана Шерали Ризоен.

Как отметил наш собеседник, последние годы мы наблюдаем активизацию Центральноазиатского вектора внешней политики Баку, состоялись визиты Президента Ильхама Алиева во все страны региона и этот факт, безусловно говорит о том, что Азербайджан, как одна из важных стран Южного Кавказа, заинтересован в расширении своих связей с Центральноазиатским регионом.

"Для увеличения товарооборота созданы благоприятные условия и что особенно важно мы наблюдаем наличие политической воли сторон для развития сотрудничества в этом направлении. На мой взгляд сегодня важно чтобы у Азербайджана был собственный инвестиционный проект в Таджикистане. Перед Баку и Душанбе открываются большие возможности в сфере промышленной кооперации, в частности реализация совместных проектов в лёгкой, химической и горнорудной промышленности, в сферах производства строительных материалов, переработке алюминия, хлопкового волокна, драгоценных и полудрагоценных камней и металлов. Чрезвычайно важными можно назвать такие сферы как сельское хозяйство, транспорт и топливно-энергетический комплекс. Было заявлено, Душанбе заинтересован в сотрудничестве с Баку в энергетическом секторе и участии азербайджанских компаний в разработке нефтегазоносных месторождений Таджикистана. Если азербайджанские компании и деловые круги будут инвестировать финансовые ресурсы в реальный сектор таджикской экономики, то безусловно в краткосрочной перспективе мы станем свидетелями значительного увеличения товарооборота между нашими странами", - полагает Шерали Ризоен.

Оценивая вероятность вхождения Таджикистана в Организацию тюркских государств в качестве наблюдателя, политолог заявил, что ОТГ была создана на основе этнической общности и направлена на углубление сотрудничества между тюркоязычными государствами.

"Как известно, Таджикистан является персоязычной страной, что уже противоречит ранее принятым документам в рамках ОТГ и предсуществующих ему структур. Если исходить от того, что ОТГ основана именно на географическом единстве, и нам интересно узнать, как страны-участницы этой Организации видят возможное вступление Грузии, Армении, Ирана, России, Афганистана и Китая в эту структуру. Что касается сотрудничества Таджикистана с государствами-членами ОТГ, то с Казахстаном, Туркменистаном, Узбекистаном подписаны документы о стратегическом партнерстве. Турция является одним из крупных политических и торгово-экономических партнёров Таджикистана. Таким образом, на данном этапе оптимальным форматом взаимодействия является расширение двусторонних отношений, что может способствовать углублению сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес", - сообщил он.

Далее наш собеседник подчеркнул, что Таджикистан в своей Национальной стратегии развития на период до 2030 года определил "выход из коммуникационного тупика и превращение в транзитную страну" в качестве стратегической цели.

"Известно, что все государства Центральной Азии не имеют выхода к морю и крайне заинтересованы в диверсификации транзитных коридоров. В этом ключе, Таджикистан может получить существенную выгоду от интеграции к транспортным коммуникациям Азербайджана. Политическое руководство Таджикистана уже заявило, что наша страна продолжит использовать удобные транзитные возможности Азербайджана и увеличивать объемы грузоперевозок. Важно напомнить, что и Азербайджан также может извлечь большую выгоду из подключения транспортным коммуникациям Таджикистана для расширения грузоперевозок в сторону государств Южной Азии.

В декабре 2022 года Президент Таджикистана посетил Пакистан. В совместном заявлении глав государств обеих стран было отмечено, что в 2023 году Душанбе и Исламабад подпишут документ о стратегическом партнёрстве и появиться возможность использовать потенциал Ваханского коридора, который разделяет Таджикистан и Пакистан (16 км). Таком образом, транспортные коридоры могут развиваться в обеих направлениях, что открывает новые возможности как для государств Центральной Азии, так и для стран Южного Кавказа", - заключил Шерали Ризоен.

Абдул Керимханов