https://news.day.az/politics/1552733.html В ВМС Азербайджана состоялся рейдовый сбор - ФОТО - ВИДЕО
В ВМС Азербайджана состоялся рейдовый сбор - ФОТО - ВИДЕО
В соответствии с утвержденным планом подготовки, в азербайджанском секторе Каспийского моря с участием судов ВМС состоялся рейдовый сбор, передает в среду Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
"Основной целью проведения сбора является организация рейдовой службы, совершенствование морской сноровки и обеспечение согласованности между экипажами судов", - сказали в ведомстве.
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