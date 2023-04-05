В ВМС Азербайджана состоялся рейдовый сбор

В соответствии с утвержденным планом подготовки, в азербайджанском секторе Каспийского моря с участием судов ВМС состоялся рейдовый сбор, передает в среду Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Основной целью проведения сбора является организация рейдовой службы, совершенствование морской сноровки и обеспечение согласованности между экипажами судов", - сказали в ведомстве.