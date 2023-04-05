https://news.day.az/politics/1552764.html Рубен Варданян сбежал из Карабаха?
Рубен Варданян сбежал из Карабаха?
Рубен Варданян сбежал из Карабаха. Об этом сообщил армянский блогер Роман Багдасарян, сообщает Day.Az.
По его словам, Варданян собрал приспешников и заявил, что у него якобы смертельные проблемы со здоровьем и он должен покинуть Карабах.
На следующий день после прощального вечера Варданян покинул Карабах.
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