Рубен Варданян сбежал из Карабаха. Об этом сообщил армянский блогер Роман Багдасарян, сообщает Day.Az.

По его словам, Варданян собрал приспешников и заявил, что у него якобы смертельные проблемы со здоровьем и он должен покинуть Карабах.

На следующий день после прощального вечера Варданян покинул Карабах.

Новость обновляется