В азербайджанской армии завершилось первенство по военизированному кроссу

В соответствии с планом подготовки на 2023 год, в азербайджанской армии были проведены состязания по военизированному кроссу среди военнослужащих, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

В состязаниях в личном и командном зачетах боролись 33 военнослужащих в составе 11 команд, представляющих различные виды войск и соединений.

Военнослужащие состязались в преодолении полосы препятствий, стрельбе, гранатометании и кроссе на дистанцию 3000 метров.

По итогам состязаний I места удостоилась команда Военного института имени Гейдара Алиева, II место заняла команда Сухопутных войск, а III - команда Управления военной полиции.

В заключение победители были награждены дипломами, почетными грамотами и медалями.