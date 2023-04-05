Таджикско-азербайджанские отношения развиваются по многим направлениям.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон 5 апреля во время встречи один на один с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в Душанбе.

"Отрадно, что сегодня наши межгосударственные отношения развиваются по многим направлениям. Мы придаем важное значение их дальнейшему укреплению во всех форматах.

Готов сегодня обсудить с Вами состояние и перспективы взаимодействия наших стран, а также международные и региональные вопросы.

Еще раз добро пожаловать. Желаю Вам приятного пребывания в нашей стране", - сказал Эмомали Рахмон.