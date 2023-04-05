Таджикско-азербайджанские отношения развиваются по многим направлениям - Эмомали Рахмон
Таджикско-азербайджанские отношения развиваются по многим направлениям.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон 5 апреля во время встречи один на один с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в Душанбе.
"Отрадно, что сегодня наши межгосударственные отношения развиваются по многим направлениям. Мы придаем важное значение их дальнейшему укреплению во всех форматах.
Готов сегодня обсудить с Вами состояние и перспективы взаимодействия наших стран, а также международные и региональные вопросы.
Еще раз добро пожаловать. Желаю Вам приятного пребывания в нашей стране", - сказал Эмомали Рахмон.
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