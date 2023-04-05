Техника турецкого производства доказала свою силу в Карабахе

Техника турецкого производства доказала свою силу в операциях в Карабахе.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом в интервью агентству Anadolu сказал пресс-секретарь Президента Турции Ибрагим Калын.

Он отметил, что Турция в последнее время добилась прогресса в развитии оборонной промышленности.

"В ближайшие 5-10 лет тема F-16 отойдет на второй план. Турция от этого ничего не потеряет", - добавил И. Калын.