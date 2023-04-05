https://news.day.az/politics/1552806.html Техника турецкого производства доказала свою силу в Карабахе - Ибрагим Калын
Техника турецкого производства доказала свою силу в Карабахе - Ибрагим Калын
Техника турецкого производства доказала свою силу в операциях в Карабахе.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом в интервью агентству Anadolu сказал пресс-секретарь Президента Турции Ибрагим Калын.
Он отметил, что Турция в последнее время добилась прогресса в развитии оборонной промышленности.
"В ближайшие 5-10 лет тема F-16 отойдет на второй план. Турция от этого ничего не потеряет", - добавил И. Калын.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре