Народы Таджикистана и Азербайджана связывают традиционные узы дружбы, которые имеют давние исторические корни. Отрадно, что межгосударственное взаимодействие наших стран сегодня последовательно развивается по широкому спектру вопросов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в ходе состоявшейся 5 апреля встречи с Президентом Ильхамом Алиевым в расширенном составе.

Отметив, что данное взаимодействие охватывает политическую, торгово-экономическую, научно-техническую, культурно-гуманитарную и многие другие сферы, Э.Рахмон добавил: "Мы уделяем постоянное внимание всестороннему расширению взаимовыгодного сотрудничества с Азербайджанской Республикой как на двусторонней основе, так и в рамках международных и региональных организаций".