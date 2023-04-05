Азербайджанский город Шуша и таджикский город Исфара стали побратимами.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим сегодня в Таджикистане был подписан протокол об установлении побратимских связей между двумя городами.

Протокол подписали специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов и председатель города Исфара Республики Таджикистан Баховаддин Баходурзода.