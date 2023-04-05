https://news.day.az/politics/1552881.html Шуша и таджикский город Исфара стали побратимами
Шуша и таджикский город Исфара стали побратимами
Азербайджанский город Шуша и таджикский город Исфара стали побратимами.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим сегодня в Таджикистане был подписан протокол об установлении побратимских связей между двумя городами.
Протокол подписали специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов и председатель города Исфара Республики Таджикистан Баховаддин Баходурзода.
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