Визит Президента Азербайджана является логическим продолжением многовековых уз взаимного общения наших народов

Гейдар Алиев в самое судьбоносное для страны время стал поистине национальным лидером своего славного народа и вывел страну на путь стабильности и развития.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон 5 апреля, выступая с совместным с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявлением для прессы в Душанбе.

Президент Таджикистана подчеркнул, что всегда с теплотой вспоминает общение с великим государственным деятелем братского Азербайджана.

"Визит уважаемого Ильхама Гейдаровича является логическим продолжением не только этих связей, но и многовековых уз взаимного общения наших народов, у истоков которых стоял почитаемый в каждом таджикском доме несравненный Низами Гянджеви. Поэтому наши переговоры, как всегда, носили созидательный характер, нацеленный на продвижение и углубление двустороннего взаимодействия", - отметил Эмомали Рахмон.