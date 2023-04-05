Автор: Абдул Керимханов,

Главный редактор Day.Az

Отношения с Таджикистаном занимают особое место в отношениях Азербайджана с государствами Центральной Азии. Азербайджанский и таджикский народы связывает многовековая история и культура, дружеские отношения, общие ценности и традиции. Благодаря усилиям руководителей Азербайджана и Таджикистана двусторонние отношения строятся на взаимопонимании и доверии, что является залогом устойчивого развития всесторонних отношений между двумя странами. Государственный визит Президента Ильхама Алиева в Таджикистан обуславливает расширение сотрудничества по развитию ключевых направлений с этой центральноазиатской страной, определяет будущие контуры отношений, взаимовыгодное сотрудничество и многообещающие перспективы между нашими странами.

Дипломатические отношения между Азербайджаном и Таджикистаном были установлены 29 мая 1992 года. Шестнадцать лет назад открылось посольство Азербайджана в Таджикистане, в 2008 году - посольство Таджикистана в Азербайджане. В последний раз Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в Душанбе 27-28 сентября 2018 года. Сегодняшний государственный визит Президента Ильхама Алиева в Таджикистан приурочен к 31-й годовщине установления дипотношений между двумя странами. Нынешний визит главы государства стал третьим официальным по счету. Визит Президента Ильхама Алиева способствует дальнейшему развитию связей между Азербайджаном и Таджикистаном и укреплению сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.

Учитывая, что в столице Таджикистана было подписано множество соглашений, протоколов, меморандумов, план мероприятий, дорожная карта, программа сотрудничества и проект соглашения, у двух стран есть большой взаимный интерес к сотрудничеству. В частности, речь идет о "Соглашении между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в области землеустройства, земельных отношений, кадастра, геодезии, картографии, дистанционного зондирования земли и геоинформационных систем", "Соглашении о сотрудничестве между Министерством внутренних дел Азербайджанской Республики и Министерством внутренних дел Республики Таджикистан", "Протоколе между Государственным таможенным комитетом Азербайджанской Республики и Таможенной службой при Правительстве Республики Таджикистан об организации обмена предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых между Азербайджанской Республикой и Республикой Таджикистан", "Протоколе об установлении побратимских связей между городом Шуша Азербайджанской Республики и городом Исфара Республики Таджикистан", "Меморандуме о взаимопонимании между Службой финансового мониторинга Азербайджанской Республики и Департаментом финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана о сотрудничестве по обмену финансово-разведывательной информацией в сфере легализации денежных средств, связанными с ним предикатными преступлениями и финансировании терроризма", "Меморандуме о культурном сотрудничестве между Министерством культуры Азербайджанской Республики и Министерством культуры Республики Таджикистан на 2023-2024 годы", "Меморандуме между Государственным агентством по туризму Азербайджанской Республики и Комитетом по развитию туризма при Правительстве Республики Таджикистан о сотрудничестве в области туризма", "Меморандуме о взаимопонимании между Центральным банком Азербайджанской Республики и Национальным банком Таджикистана", "Меморандуме о взаимопонимании между Агентством поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики и Государственным унитарным предприятием "Таджинвест" при Государственном комитете по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан", "Меморандуме о взаимопонимании между Агентством развития малого и среднего предпринимательства Азербайджанской Республики и Торгово-промышленной палатой Республики Таджикистан", "Плане мероприятий по экономическому сотрудничеству между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Таджикистан до 2025 года", "Дорожной карте по усилению сотрудничества в области сельского хозяйства между Министерством сельского хозяйства Азербайджанской Республики и Министерством сельского хозяйства Республики Таджикистан на 2023-2024 годы", "Программе сотрудничества между Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и Министерством иностранных дел Республики Таджикистан на 2023-2024 годы", "Проекте соглашения между Министерством экономики Азербайджанской Республики и Государственным комитетом по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан в области инвестиций, продвижения стартапов и предпринимательства".

Азербайджан и Таджикистан выступают за расширение и устойчивое, последовательное укрепление регионального и международного сотрудничества и как активные члены человеческого общества в рамках членства в ООН и других региональных и международных организациях придают первостепенное значение развитию и расширению двусторонних и многосторонних отношений. В рамках визита главы государства стороны отметили важность дальнейшего взаимодействия на площадках международных и региональных организаций и договорились продолжить практику взаимной поддержки кандидатур и инициатив друг друга на многосторонних площадках, прежде всего в ООН.

За день до визита главы государства в Душанбе состоялся Инвестиционный форум Таджикистана и Азербайджана, который представлял собой хорошую площадку для ознакомления с торгово-инвестиционными возможностями двух государств в направлении развития многопланового сотрудничества и налаживания взаимовыгодного сотрудничества. На форуме был презентован инвестиционный потенциал двух стран, где приняли участие более 170 компаний из обеих стран, представляющих такие сферы, как энергетика, сельское хозяйство, пищевая промышленность, ИКТ, финансы, туризм и фармацевтика.

В рамках мероприятия было подписано соглашение между Конфедерацией предпринимателей Азербайджана и Торгово-промышленной палатой Таджикистана, между Общественным объединением "Ассоциация развития женского предпринимательства в Азербайджане" и Национальной Ассоциацией деловых женщин Таджикистана, между Азербайджанской международной горнодобывающей компанией и Таджикской компанией Talco Management, а также между AzərTürk Bank и Amonatbonk подписаны меморандумы.

Экономическое сотрудничество является одним из основных направлений отношений между Азербайджаном и Таджикистаном. Важным механизмом координации экономических отношений является таджикско-азербайджанская Межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству, созданная в 2011 году. С момента ее создания было организовано четыре встречи. В рамках комиссии ведется работа по согласованию совместных документов и их дальнейшему принятию. 7 февраля 2008 года была создана совместная Межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Республикой Таджикистан. На сегодняшний день было проведено пять заседаний комиссии. Последняя встреча состоялась 22-23 февраля прошлого года в Душанбе.

Политический диалог Азербайджана с Таджикистаном всегда был довольно активным, однако товарооборот между странами оставляет желать лучшего. За первые два месяца текущего года он составил 824 590 долларов, из которых львиная доля - 821 320 долларов пришлась на экспорт Азербайджана. В прошлом году двусторонний товарооборот составил 5,8 миллиона долларов. Цифры свидетельствуют о том, что имеющиеся возможности и потенциал двух государств не используются в полной мере для развития и расширения сотрудничества и есть куда стремиться.

Сотрудничество в сфере транспортных коммуникаций, в том числе использование транзитно-транспортных возможностей Азербайджана, можно считать одним из важных секторов взаимовыгодных экономических отношений двух стран. Об этом направлении, в частности, коснулся Президент Ильхам Алиев выступая с заявлением для прессы: "И по транспортно-логистической сфере даны конкретные поручения, по промышленной кооперации, по вопросам, связанным с инвестиционными проектами. Мы готовы серьезно рассматривать инвестиционные проекты в Таджикистане, потому что, во-первых, Таджикистан для нас близкая страна, во-вторых, стабильная страна. Инвестиции идут только в те страны, где есть стабильность и хороший инвестиционный климат. То, что очень многие иностранные компании активно инвестируют в Таджикистан, говорит о том, что инвестиции, в том числе зарубежные, защищаются государством", - сказал глава государства.

Таким образом, государственный визит Президента Ильхама Алиева в Таджикистан открывает новый этап в отношениях двух стран. Как, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время встречи с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном один на один: "Отношения между Азербайджаном и Таджикистаном имеют хорошую историю и, уверен, очень хорошее будущее". Хотя предстоит еще немалая работа, но уже можно с уверенностью сказать, что результаты этого визита будут способствовать устойчивому развитию сотрудничества Азербайджана и Таджикистана по всем ключевым направлениям.