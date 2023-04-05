В Баку и Шуше пройдет 9-е заседание национальных комиссий по делам ЮНЕСКО стран-членов TЮРКСОЙ

Церемония открытия 9-го заседания национальных комиссий по делам ЮНЕСКО стран-членов TЮРКСОЙ будет организована совместно Национальной комиссией Азербайджанской Республики по делам ЮНЕСКО при Президенте Азербайджанской Республики, Международной организацией тюркской культуры (TЮРКСОЙ), Университетом ADA и Институтом развития и дипломатии Университета в Баку 7 апреля.

Как сообщает в среду Day.Az, председательство в национальных комиссиях по делам ЮНЕСКО стран-членов TЮРКСОЙ будет передано от Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО Турецкой Республики Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО Азербайджанской Республики.

Заявление по итогам данного заседания будет принято на церемонии закрытия, которая состоится в Шуше, культурной столице тюркского мира 2023 года.