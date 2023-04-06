Операция МВД, СГБ и Генпрокуратуры против иранской агентуры

МВД, СГБ и Генпрокуратурой проведена спецоперация против членов банды, намеревавшихся создать в Азербайджане религиозное государство, передает в четверг Day.Az со ссылкой на совместное заявление данных ведомств.

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