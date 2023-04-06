https://news.day.az/politics/1552985.html Проведены практические занятия в подразделениях Сухопутных войск Азербайджана - ВИДЕО
Проведены практические занятия в подразделениях Сухопутных войск Азербайджана - ВИДЕО
В соответствии с планом боевой подготовки Сухопутных войск на 2023 год, с экипажами механизированных подразделений проведены практические занятия по вождению и огневой подготовке, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.
Экипажи успешно выполнили поставленные задачи по управлению боевыми машинами в труднопроходимой местности, уничтожению целей условного противника из штатного оружия с места и в движении.
В ходе занятий основное внимание было уделено повышению знаний, умений военнослужащих и совершенствованию их боевых навыков.
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