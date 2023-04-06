https://news.day.az/politics/1553019.html В Гейчае состоялось мероприятие, посвященное 100-летию великого лидера Гейдара Алиева - ФОТО
В Гейчае состоялось мероприятие, посвященное 100-летию великого лидера Гейдара Алиева - ФОТО
В связи со 100-летием со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева Cлужба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана организовала в городе Гейчай очередное мероприятие под названием "Гейдар Алиев и органы безопасности".
Об этом сообщили в четверг Day.Az в пресс-службе СГБ Азербайджана.
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