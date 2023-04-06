Тегеранская двойная (а) моральность

Автор: Пярвин Мирзазаде

Отношения между Азербайджаном и Ираном, которые в последнее время резко обострились по вине иранской стороны, могут создать в регионе новый очаг напряженности. Традиционно, Азербайджан придерживался политики невмешательства во внутренние дела Ирана, воздерживался от поддержки национально-освободительного движения иранских азербайджанцев, которые были лишены возможности получать образование на родном языке, что вызывало недовольство у значительной части азербайджанского населения Ирана.

На протяжении более 30 лет с момента обретения независимости Азербайджана отношения между двумя странами знали и периоды взлета, и периоды падения. Тем не менее, официальная риторика Баку и Тегерана была очень сдержанна, что оставляло место для маневра, когда появляющиеся проблемы решались дипломатическим путем. Однако, обострившаяся в последнее время внутриполитическая ситуация в Иране, которая стала результатом глубокого политического и экономического кризиса в стране, привела к тому, что некоторые круги в Тегеране стали на путь поиска иностранного врага, чтобы этим попытаться погасить народное недовольство, возникшее из-за "закручивания гаек" и резкого роста цен на основные продукты питания.

Так как использование официальной пропагандой образа традиционных врагов в лице США и Израиля больше не действует на иранское общество, некоторым недалеким идеологам в Тегеране пришло в голову найти себе "нового противника" в лице соседнего Азербайджана, который стал их особенно раздражать после победы во Второй Карабахской войне и проведения независимой внутренней и внешней политики. Несомненно, победа в войне и освобождение оккупированных территорий привели к росту имиджа и влияния независимой Азербайджанской Республики на международной арене, в том числе среди проживающих в Иране азербайджанцев, число которых, согласно разным источникам, колеблется от 20 до 35 миллионов человек.

Определенные круги в Иране восприняли последние изменения геополитической ситуации в регионе как "угрозу" своим интересам и попытались сесть в "уходящий поезд", заявив о своих претензиях на то, что без их участия окончательного мира быть не может. К сожалению для иранской стороны, подобные потуги были абсолютно запоздалыми, так как все вопросы были уже решены без участия Тегерана, которому остаётся только смириться. Иранское влияние на события в регионе резко уменьшилось, а изменения геополитической ситуации привели к тому, что застарелые игры Тегерана, когда на словах поддерживая Азербайджан, Иран развивал всесторонние отношения с Арменией, больше не имеют никакого смысла. Теперь же иранская дипломатия, под лозунгом борьбы с усилением так называемого "сионисткого" присутствия в регионе, под которым подразумевается взаимовыгодное сотрудничество между Азербайджаном и Израилем, развернуло настоящее наступление по всем фронтам, стараясь принудить Баку отказаться от этих отношений, в угоду своим застарелым идеологическим штампам.

Открытие посольства Азербайджана в Израиле окончательно похоронило все надежды иранской стороны на то, что удастся восстановить влияние на ход событий в регионе и подмять Азербайджан под себя. В результате иранская пропаганда развернула небывалую антиазербайджанскую компанию, в ходе которой выдвигает порой самые фантастические обвинения против Баку.

Иран заявляет, что из Азербайджана осуществляется подрывная деятельность против иранской стороны, мол израильские беспилотники используют и атакуют Иран с мифических секретных баз с азербайджанской территории. Также Иран предъявляет обвинения в том, что иранская оппозиция, которая желает развала страны, пользуется поддержкой азербайджанских властей. Все эти претензии Тегерана полностью несостоятельны, так как существуют лишь в воображении некоторых не совсем здоровых представителей иранских властей, которые полностью потеряли чувство реальности и живут в мире иллюзий.

В отличии от этих "фантастов", у Азербайджана есть больше причин предъявлять претензии иранской стороне, которые долгое время не высказывались азербайджанской стороной, чтобы не испортить двусторонние отношения.

Наверное, немногие помнят недавнее прошлое, но стоит напомнить "фантастам" из Тегерана некоторые моменты из истории двусторонних отношений, когда они публично плачутся о том, что "неблагодарный" Азербайджан, для которого Иран столько делал, "забыл" все хорошее и "переметнулся" на сторону врагов. Прежде всего, необходимо вспомнить тот факт, что в отличии от братской Турции, к отношениям с которой постоянно ревнуют Тегеранские власти, Иран признал независимость Азербайджана в конце декабря 1991 года, позже многих других стран мира. Лишь в марте 1992 года иранская сторона изменила статус Генерального консульства в Баку, превратив в посольство. То есть можно сказать, что Тегеран довольно долго раздумывал над тем, стоит ли признавать независимость Азербайджана. Ведь не секрет, что иранские масс-медиа и так называемые "независимые" эксперты в последнее время постоянно муссируют тему того, что мол территория независимого Азербайджана в свое время была незаконно отторгнута от Ирана и настало время вернуть обратно.

С началом Первой Карабахской войны Иран пытался посредничать между Баку и Ереваном, объявив себя "нейтральным" посредником. Тогдашний министр иностранных дел Ирана А. Велаяти и его заместитель М. Ваязи на протяжении всей первой половины 1992 года несколько раз посещали столицы двух стран, предлагая свой вариант мирного урегулирования. Каждый раз после того, как иранские посредники уговаривали тогдашних руководителей Азербайджана согласиться с временным прекращением огня, армянские вооруженные силы, воспользовавшись этим "перемирием", переходили в наступление, занимая ту или иную азербайджанскую территорию. Захват города Шуша 8 мая 1992 года, после того, как 6 мая того же года в Тегеране было подписано соглашение о прекращении огня между Азербайджаном и Арменией при посредничестве Ирана, положил конец всей этой неудачной деятельности. Вплоть до прихода к власти Гейдара Алиева в июне 1993 года, некоторые круги в Тегеране не теряли надежду, пользуясь внутриполитическим хаосом, осуществить небольшую исламскую революцию и привести к власти своих людей, создав для этого в Азербайджане на свои средства Исламскую партию, запрещенную в 1997 году.

Но после того, как лидером Азербайджана в 1993 году стал Гейдар Алиев, все их надежды улетучились как утренний туман. Опытный политик мирового масштаба Гейдар Алиев, еще будучи руководителем Нахчыванской автономии, установил довольно хорошие отношения с тогдашним руководством Ирана (в отличии от правившего тогда в Азербайджане тандема НФА - Мусават), которое оказывало находящемуся в полной блокаде Нахчывану значительную гуманитарную помощь. При этом, Гейдар Алиев не позволял заезжим радикальным эмиссарам вмешиваться во внутренние дела и религиозную жизнь автономии, строго пресекая все попытки. После того, как Общенациональный лидер Гейдар Алиев был избран Президентом Азербайджанской Республики в октябре 1993 года, он провозгласил одним из главных принципов своей внешней политики развитие отношений с Ираном на принципах взаимовыгодного партнерства, равноправия и невмешательства во внутренние дела.

Эта политика была продолжена Президентом Ильхамом Алиевым, который всегда подчеркивал, что Иран является дружественным соседним государством, с которым у Азербайджана есть общие традиционные, культурные и религиозные корни. Но увы, все эти добрые намерения не всегда принимались иранской стороной однозначно, так как некоторые политики в Тегеране относились с подозрением к этим заверениям, опасаясь, что азербайджанское население страны, воодушевленное примером независимой Азербайджанской Республики, встанет на путь борьбы за свои национальные права, которых они лишены. На протяжении почти 30 лет отношения между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран развивались поступательно, во благо народов двух стран.

Иран стал одним из главных внешнеэкономических партнеров Азербайджана (несмотря на введённые против иранской стороны западные санкции), осуществлялись новые инфраструктурные проекты между двумя странами, развивались культурные и научные связи. Но некоторым иранским политикам, которые с неприкрытым недовольством относились к светскому характеру независимого азербайджанского государства, показалось, что эта добрососедская политика, проводимая Баку, - проявление "слабости" существующего режима в стране и вознамерились, используя свою засланную агентуру, привести к власти послушных им радикальных исламистов.

На протяжении многих лет иранские спецслужбы вели тайную подрывную деятельность в Азербайджане, причем азербайджанские власти, дабы не испортить отношения между двумя странами, не афишировали проводимые против них операции. Зачастую, пойманных за руку иранских агентов осуждали судом или высылали из страны, без официального указания страны, в пользу которой они работали. К сожалению, все эти знаки доброй воли со стороны Азербайджана воспринимались иранской стороной как проявление того, что у Баку нет сил и средств противостоять этой политике. Поэтому Тегеран, несмотря на публичные заверения в намерениях развивать дружественные отношения с Баку, долгое время придерживался политики вставления "палок в колеса", рассматривая Азербайджан как свой "задний двор", требуя подчинения.

Иранская сторона, пользуясь тем, что в результате агрессии Армении Нахчыванская Автономная Республика находится в блокаде более 30 лет и транспортное сообщение с основной частью страны осуществляется через территорию Ирана, пыталась использовать этот фактор, чтобы диктовать свои условия и получать односторонние преференции в двусторонних отношениях с Азербайджаном, часто используя это как средство шантажа. Немногие знают, что довольно часто иранская сторона устраивала проблемы на границе для движения азербайджанского автотранспорта в Нахчыван и обратно, устраивала перебои в подаче газа и электроэнергии, когда хотела выразить свое недовольство тем или иным аспектом внутриполитической и внешнеполитической политики азербайджанских властей. До сих пор, не смотря на то, что азербайджанская сторона предоставила участок земли для строительства Генерального консульства Ирана в Нахчыване еще в 1993 году и помещение для посольства в Баку, иранская сторона под различными предлогами в нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года не осуществила аналогичный шаг в отношении азербайджанских дипломатических представительств в Тегеране и Тебризе.

Иранская дипломатия вообще "славится умением" отвечать на конкретные вопросы неопределенными ответами, которые затягивают решение тех или иных проблем на года. Долгое время иранская сторона, начиная с 1995 года, вплоть до 2005 года в нарушение принципов международного права (принципа взаимности) не давала согласие на открытие Генерального консульства Азербайджана в Тебризе, используя различные отговорки, опасаясь, что наличие этого представительства послужит катализатором роста национального самосознания иранских азербайджанцев. И лишь твердая позиция руководства Азербайджана позволила добиться открытия консульского представительства в этом важном регионе Ирана, где большинство жителей составляют этнические азербайджанцы.

Очевидно, что за нападением на посольство Азербайджана в Лондоне в августе 2022 года виднеются тени представителей иранских спецслужб. Представители радикальных кувейтских шиитов, которые заняты борьбой со своими собственными властями, вряд ли осмелились бы напасть на дипломатическое представительство в центре Лондона, без "подсказки" со стороны, под надуманным предлогом "оскорбления азербайджанскими властями женщины в хиджабе". Так же, как иранские власти пытаются оправдать некими "бытовыми" причинами террористическое нападение на посольство Азербайджана в Тегеране в феврале 2023 года, в результате чего был убит сотрудник посольства Азербайджана. До сих пор иранские власти ничего не сделали, чтобы раскрыть это преступление.

Видимо, кому-то в Иране приснилось, что такими террористическими актами удастся запугать руководство Азербайджана и добиться подчинения Тегерану. Не прекращаются оскорбительные выпады иранской прессы в адрес руководства Азербайджана и внешнеполитического курса Баку, хотя азербайджанские масс-медиа долгое время старались не трогать персоналии иранских руководителей, приняв к руководству рекомендации властей.

Зачастую иранские политики, в том числе депутаты парламента, перейдя все границы, называют в своих выступлениях независимую Азербайджанскую Республику как "режим Баку" или "временно отторгнутая" часть Ирана, откровенно ставя под сомнение существование нашего государства. Некоторые тегеранские политики до того охамели, что позволяют себе нагло вмешиваться во внутренние дела Азербайджана и комментировать отношения Баку с другими странами, хотя азербайджанская сторона никогда не позволяла себе высказываться по внешнеполитическому курсу, проводимому властями Ирана. На территории Ирана прячется ряд граждан Азербайджана, объявленых в международный розыск за тяжкие преступления, в том числе за терроризм, но иранские власти ничего не делают для экстрадиции этих преступников, несмотря на многочисленные обращения официальных азербайджанских властей.

С началом гражданской войны в Сирии в 2011 году при непосредственной организации со стороны иранской стороны значительное количество граждан Азербайджана были завербованы и переправлены через территорию Ирана в эту страну, где они незаконно примкнули в качестве боевиков в ряды так называемого "шиитского ополчения", выступающего на стороне официального Дамаска, что противоречит азербайджанскому законодательству и рассматривается как уголовное преступление. Официальный Баку неоднократно предупреждал иранскую сторону о недопустимости подобных действий, но власти в Тегеране попросту игнорировали все предупреждения.

Иранские власти с откровенной завистью смотрят на развитие союзнических отношений между Азербайджаном и Турцией, которые еще более укрепились после окончания Второй Карабахской войны и подписания исторической Шушинской декларации о союзнических отношениях. Тегеранские политики, которые постоянно занимались тем, что пытались преподнести Иран как единственного "защитника" интересов мусульман во всем мире, до сих пор находятся в шоке от того, как крепнет тюркское единство, у истоков которого стоят Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган. Иранские масс-медиа с нескрываемой раздражительностью пишут о том, что в мире растет влияние идеологии пантуранизма, опасаясь за то, что это приведет к росту националистических настроений среди иранских тюрков, численность которых составляет почти половину населения страны.

Оставшись практически в изоляции на международной арене, иранская дипломатия все чаще и чаще продвигает тезисы о том, что только Иран является истинным защитником интересов мусульман в мире и в особенности, наиболее "угнетаемой" его части, находящихся в меньшинстве шиитов. Вот почему Иран вмешивается во внутриполитические конфликты в Йемене, Сирии, Афганистане, Ираке, встав на сторону шиитов, представляя себя как "старшего брата" и пытаясь влиять на шиитов в Азербайджане, распространяя радикальные настроения среди верующих.

Отдельно стоит остановиться на отношениях Ирана с Арменией, так как иранская сторона, официально декларируя "полную" поддержку территориальной целостности Азербайджана, установила союзнические отношения с этой страной, откровенно наплевав на свои публичные заверения в том, что "защищает" права угнетенных мусульман во всем мире. Победа Азербайджана во Второй Карабахской войне и освобождение оккупированных территорий в ноябре 2020 года было встречено Тегераном с большой тревогой, считая, что Иран лишился реального инструмента давления на Баку. Ведь долгое время Иран играл двойную игру: с одной стороны, делал вид, что поддерживает Азербайджан, а с другой стороны, делал все возможное для развития отношений с Ереваном.

После фактического окончания конфликта Тегеран встал перед дилеммой - продолжать свои подковерные игры или поменять политику на основе новых реалий. Но время показало, что выбор был сделан в сторону укрепления связей с Арменией и конфронтации с Азербайджаном. Судя по всему, поражение Армении в Тегеране восприняли как собственный проигрыш, как в геополитическом, так и в экономическом аспекте. Иран почти 30 лет молча взирал на армянскую оккупацию почти 20% азербайджанской территории, пользуясь благами от сотрудничества с армянской стороной по разграблению и эксплуатации природных богатств этих земель. По окончанию войны Ирану пришлось согласиться с тем, что одностороннее использование гидротехнических сооружений на реке Араз - Гыз Галасы и Худаферин закончено и необходимо делиться полученной электроэнергией с Азербайджаном. Ведь иранская сторона, договорившись с армянскими оккупационными властями, осуществила строительство этих сооружений на ранее захваченных азербайджанских территориях, в полной уверенности, что оккупация будет вечной, хотя при этом заручилась согласием Азербайджана под предлогом того, что после освобождения захваченных территорий будет совместно использовать. Иран, который "гордится" тем, что выступает в "защиту" прав палестинцев, почему-то хранил упорное молчание, когда его армянские друзья открыли посольство в Израиле, в отличии от закатанной истерии по поводу открытия посольства Азербайджана в этой стране.

У Азербайджана есть больше поводов обижаться на Иран, чем у Тегерана. Именно через территорию Ирана осуществлялись поставки вооружения для армянской армии на протяжении почти 30 лет, а иранским топливом до сих пор заправляется вся армянская военная техника, в том числе и на территории, где временно размещены миротворцы. У иранских властей очевидно короткая память, а то бы они вспомнили, как премьер-министр Армении Никол Пашинян громогласно провозгласил в Тегеране в 2018 году при молчаливой реакции иранских властей выступая перед гражданами Ирана армянской национальности, что "Карабах - это Армения и точка", в нарушение законов страны пребывания. Тогда иранские власти сделали вид, что не слышали это наглое заявление, не отреагировав на справедливые протесты Азербайджана. Может быть, наконец, иранские политики вспомнят и незаконную деятельность своих компаний и фирм на оккупированных территориях, а также варварскую "реставрацию", больше похожую на разрушение, мечети Говхар ага в оккупированном тогда азербайджанском городе Шуша, где иранская компания по заказу сепаратистов осуществляла строительные работы. А может, напомнить радетелям "исламской морали и нравственности" из Тегерана колонны иранских грузовиков с поддельными армянскими номерами, которые перевозили грузы на оккупированные азербайджанские территории? Вообще, иранская логика очень странная, неподдающася объяснению, когда официальные лица Ирана делают публичные заявления о том, что не потерпят изменения границ в регионе. Интересно, что в Тегеране прекрасно осведомлены о том, что Азербайджан не собирается ничего захватывать, а лишь освободил свои оккупированные территории, что тогда подразумевают эти политики? Может, они ставят под сомнение территориальную целостность Азербайджана, не признавая бывшие оккупированные территории азербайджанскими?

Иран сильно обеспокоен тем, что в случае открытия Зангезурского коридора, который согласно трёхстороннему Заявлению от 10 ноября 2020 года будут контролировать российские пограничники, лишится возможности доставлять через Армению запрещенные для экспорта западными санкциями необходимое современное оборудование и технологии, а также лишится доходов от транзита через иранскую территорию. Вот почему иранские власти упорно твердят о том, что недопустимо изменение границ в регионе, подразумевая открытие новых транспортных коридоров, которые соединят Центральную Азию с Европой через Турцию и создадут сухопутный коридор, соединяющий все независимые тюркские государства, рассматривая это как угрозу "пантуранизма".

Иранские парламентарии, которые в нарушение всех правил приличия приняли не входящую ни в какие рамки законотворчества резолюцию, осуждающую Азербайджан за открытие посольства в Израиле, наверное, запамятовали тот факт, что это "братская" Армения осквернила и стерла с лица земли 65 мечетей из 67 на оккупированных территориях, изгнав оттуда почти 1 миллион азербайджанцев-мусульман - шиитов, о правах которых столь рьяно они сейчас пекутся. Зная по какому принципу и кем избираются (назначаются) депутаты иранского парламента, неудивительно то смехотворное заявление, которое они приняли. Прослушав выступления десятков иранских парламентариев, складывается впечатление, что все они разом подверглись массовому психозу, заболев тюркофобией и антисемитизмом в угоду 2 своим коллегам, армянам по национальности.

Азербайджан всегда выступал в поддержку Палестины на основе решений СБ ООН и выступал за создание независимого палестинского государства, наряду с еврейским государством-Израилем. Ярким примером этого является наличие в Баку посольств этих двух государств. В отличии от Ирана, который своей демагогической фразеологией лишь прикрывает истинные цели, внося раскол в ряды палестинцев, поддерживая радикалов из ХАМАС, в противовес признанным палестинским властям в Рамалле, где и открылось постоянное представительство Азербайджана, наряду с посольством в Израиле. Может быть, иранским парламентариям лучше вначале позаботиться причинами открытия иранского генерального консульства в армянском Гафане и выданным разрешением на открытие армянского Генерального консульства в Тебризе, что явно противоречит провозглашаемой официальным Тегераном политике "исламской солидарности", к которой они взывают к своим азербайджанским коллегам в своем воистину фарисейском заявлении, забыв о проблемах собственных избирателей, которые устали от их воинствующей риторики и ждут реальных шагов по улучшению уровня жизни.

Воодушевленные антиазербайджанской позицией иранского парламента, армянские официальные лица в Ереване открыто заговорили о военно- техническом сотрудничестве с Ираном, которое до сих пор тщательно скрывали, опасаясь ответной реакции Запада. Тегеранская двойная (а) моральность, которая сейчас царит в нынешней иранской внешней политике по отношению к Азербайджану, уже нанесла такой громадный ущерб двусторонним отношениям и имиджу Ирана, что их восстановление займет годы. И так азербайджанское общество было поражено откровенно недружественной проармянской позицией Тегерана во время Второй Карабахской войны, когда вначале иранские власти попытались помочь Армении с транзитом военных грузов и обеспечением топлива, а затем под давлением иранских азербайджанцев были вынуждены дать задний ход. Тегеран стал в последнее время не только открыто угрожать Азербайджану и бряцать оружием, но и в качестве орудия устрашения проводить военные маневры вдоль границы двух стран, примыкающих к освобожденным территориям, как бы намекая на то, что в любой момент может нанести удар, что недопустимо в отношениях официально дружественных государств, как позиционируют себя иранские власти.

Тегеранские урапатриоты забыли о том, что Президент Ильхам Алиев, в отличии от своих иранских коллег, неоднократно публично заявлял о том, что никогда азербайджанская территория не будет использована против соседних стран, в том числе против Ирана. Не стоить забывать и о том, что в то время, как отношения Тегерана с соседними странами оставляли желать лучшего, успешно развивались торгово-экономические отношения двух стран, способствуя выходу иранских товаров на рынки третьих стран через территорию Азербайджана. Ведь жесткие западные санкции в отношении Ирана в ответ на ядерную программу создали большие проблемы в экономике страны. Тегеранским политиканам стоит вспомнить и ту неоценимую помощь, которую оказал Азербайджан, предоставив в кратчайшее время разрешение на использование воздушного пространства страны для транзита иранских радиоактивных компонентов, которые подлежали немедленному вывозу, согласно обязательствам Ирана в рамках "ядерного соглашения" с МАГАТЭ, обеспечив ослабление санкций.

Можно привести сотни фактов, показывающих истинное отношение Азербайджана к Ирану, в отличии от того, что на протяжении всего периода независимости, иранское (а) моральное двуличие занималось подрывной деятельностью против азербайджанских властей и подготовкой смены власти, одновременно поддерживая и подзуживая Армению. Таким образом, Тегеран, не сумев добиться того, чтобы Азербайджан отказался от своей независимой внешней политики, выбрал путь конфронтации и угроз, перейдя в стан недругов, забыв о традиционных дружественных отношениях между двумя странами.

Но время расставит все на свои места и думается, что рано или поздно, в Тегеране одумаются и поймут, что лучше дружить с Азербайджаном, чем с Арменией, которая, как показывает история, не раз предавала своих союзников, перебегая из стороны в сторону и до сих пор не отказалась от своих территориальных претензий к соседнему Ирану, показывая на своих исторических картах часть нынешней иранской территории, как территорию мифической древней "великой Армении". Кажется, что в Тегеране забыли слова Президента Ильхама Алиева, сказанные им при посещении освобожденного Зангилана о том, что "Иран - это дружественная, соседняя страна". Поддавшись армянскому влиянию, в Тегеране нашли "новых" друзей, готовых в любой момент вонзить нож в спину. Наверное, трезвомыслящим иранским политикам пора, пока не поздно, задуматься кто истинный друг, а кто недруг, ведь время не ждёт.