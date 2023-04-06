Политическая грызня в Армении

Автор: Мехти Ахмедзаде

С приходом весны кровь спикера армянского парламента Алена Симоняна, похоже, бурлит. Сперва он вляпался в скандал с прохожим, плюнув ему в лицо, потом заявил, что сын Никола Пашиняна Ашот был избит неизвестными. Через сутки Пашинян младший опроверг слова Симоняна, сославшись на то, что Ален преследует какие-то непонятные цели. Позже армянские СМИ обратились к спикеру, но комментировать далее свои слова он отказался.

Вчера же Воваевич провел заседание своей правящей партии, где по некоторым утверждениям должны были рассматриваться инциденты, связанные с Симоняном. Последний, как показали в сети фотографии, ушел с заседания, не дождавшись его завершения.

Через 15 минут ушел и сам Пашинян. Обоих попытались окружить журналисты, но ни на какие вопросы они не ответили.

По слухам, обиженный Симонян может отказаться от своей должности и мандата. В соцсетях же пытаются понять, что происходит в армянской власти, почему такая грызня и раскол, а самое главное - накажет ли Никол Алена?

Точных ответов пока нет, но тем не менее, одно крыло Гражданского договора, как подчеркивают армянсие СМИ, решило генерировать процесс против спикера парламента, который реализуется как посредством статусов и фейков в Facebook, так и через публичные интервью.

Вплоть до того, что деятель периода Тер-Петросяна Виген Хачатрян заявил, что стоит обсудить вопрос председателя НС РА. Почти то же самое повторил и Андраник Кочарян: "Тер-Петросян высказал свое мнение. Уважая точку зрения Тер-Петросяна, тем не менее, его необходимо изучить. Это должно стать предметом расследования".

Отмечается, что риторику против Алена Симоняна взял в свои руки и пытается продвинуть вперед руководитель "ГД" Айк Конджорян, которого после революции в ряды партии привел сам Ален Симонян. Похоже, Конджорян предал своего сенсея и претендует на его пост.

Симоняна заставили извиниться, но он перевел стрелки на оппозицию.

А сегодня спикер армянского парламента все-таки вышел с извиниями, заявив, что просит прощения у всех граждан Армении и назвал произошедшее уроком не только для себя, но также и для политической оппозиции, чтобы та "пересмотрела свою риторику, тактику нанесения личных оскорблений, и вернулась к цивилизованным дебатам".

Какое отношению ко всему имеет оппозиция, непонятно, ведь скручивала гражданина его охрана и плевал в него Симонян. В общем, пошел Ален на попятую, однако всем известно, что шансы остаться в кресле у него невелики.

На фоне всех этих событий, граждане Армении взволнованы поведением армянских властей, потому как кроме скандалов они ничего не генерируют. В стране не идут какие-то положительные процессы, с каждым днем ухудшается экономическое положение, жить становится труднее, но при этом выделяются огромные средства сомнительные цели. По мнению армян, страна переживает еще один, некий скрытый внутриполитический кризис, в котором расколенная власть пытается съесть саму себя.