https://news.day.az/politics/1553042.html Антиазербайджанские действия Ирана вернутся к нему бумерангом - Мубариз Гурбанлы
Антиазербайджанские действия Ирана вернутся к нему бумерангом - Мубариз Гурбанлы
Антиазербайджанские действия Ирана вернутся к нему бумерангом.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Мубариз Гурбанлы в рамках конференции "Религия и глобальная безопасность".
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