Антиазербайджанские действия Ирана связаны с его тесными отношениями с Арменией

Антиазербайджанские действия Ирана исходят от его тесных отношений с Арменией.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Мубариз Гурбанлы в рамках конференции "Религия и глобальная безопасность".

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