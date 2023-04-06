Взаимные инвестиции между Азербайджаном и Таджикистаном как драйвер развития двусторонних связей

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Марьяна Ахмедова

Визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Таджикистан 5 апреля вывел и без того успешные отношения между двумя странами на совершенно новый уровень. Многочисленные соглашения, которые были подписаны в ходе визита, охватывают широкий спектр двустороннего сотрудничества - от увеличения взаимных инвестиций и укрепления финансовых отношений до развития культурных и туристических связей.

Как заявил Президент Ильхам Алиев в ходе совместной пресс-конференции с президентом Эмомали Рахмоном, Азербайджан готов рассмотреть инвестиционные проекты в Таджикистане, отметив, что эта страна не только близка для Азербайджана, но и стабильна.

Более того, Президент Ильхам Алиев сообщил, что принято решение провести следующее заседание межправительственной комиссии в 2023 году в Таджикистане. Это мероприятие очень многообещающее в различных аспектах.

"Инвестиции идут только в те страны, где есть стабильность и хороший инвестиционный климат. То, что очень многие иностранные компании активно инвестируют в Таджикистан, говорит о том, что инвестиции, в том числе зарубежные, защищаются государством. Я не имею никаких сомнений в том, что по результатам визита конкретные шаги будут предприняты в ближайшее время. Мы договорились провести очередное заседание межправительственной комиссии в этом году в Таджикистане, и к заседанию межправительственной комиссии, я уверен, будут выполнены все поручения, которые мы дали членам делегаций именно по вопросам транспортно-логического взаимодействия, инвестиционной политики, промышленной кооперации. Уверен, что результаты нас будут радовать", - отметил глава государства.

Президент Эмомали Рахмон, в свою очередь, выразил твердую волю Таджикистана продолжать пользоваться удобными транспортными связями, которые предлагает Азербайджан, развивать сотрудничество с азербайджанскими компаниями в нефтегазовом секторе, а также поддерживать совместную реализацию проектов в легкой, химической и горнодобывающей промышленности, в производстве строительных материалов, переработке алюминия, драгметаллов и других отраслях.

До вчерашнего дня правовая основа двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Таджикистаном состояла примерно из 62 соглашений, регулирующих различные сферы сотрудничества. И вот теперь добавилось еще 14 соглашений. Одно из самых важных из них - это план действий по экономическому сотрудничеству между правительствами двух стран до 2025 года, который должен стать основой для создания эффективных механизмов углубления двусторонних отношений.

Другое соглашение предусматривает партнерство в области транспорта. Протокол об организации обмена предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, перевозимых между Азербайджаном и Таджикистаном, будет способствовать быстрому росту торговых отношений и облегчит общую логистику. Развив прекрасные транспортные связи со всеми странами Центральной Азии, Азербайджан постоянно работает над их улучшением, и это помогло стране превратиться в региональный транспортный узел. Именно здесь Таджикистан может извлечь огромную выгоду.

Кроме того, был подписан проект соглашения в области инвестиций, продвижения стартапов и предпринимательства. Стабильный инвестиционный климат, созданный в Азербайджане, привлек множество иностранных компаний, занятых в различных сферах. Азербайджан всегда открыт для инвестирования и привлечения инвестиций, таким образом, успешный опыт страны будет применен и в Таджикистане.

Сотрудничество в гуманитарной и культурной сферах также является одним из основных направлений азербайджано-таджикских отношений. За соглашением об активизации сотрудничества в сфере туризма также последовало объявление азербайджанской авиакомпании Buta Airways о запуске рейсов Баку - Душанбе. Это должно способствовать увеличению взаимных визитов.

В своем выступлении на совместной пресс-конференции Президент Ильхам Алиев уделил особое внимание культурным связям между Азербайджаном и Таджикистаном: "Наши народы веками жили в дружбе, согласии, дружили, и неслучайно в Азербайджане очень высоко ценят таджикскую культуру, в Таджикистане - азербайджанскую культуру".

Установление прочных связей со странами Центральной Азии является одним из главных направлений дальновидной внешней политики Президента Ильхама Алиева. В то же время, наладив плодотворное партнерство с европейскими странами, Азербайджан, по сути, становится воротами для интеграции Центральной Азии на Запад. И теперь новые возможности в сотрудничестве между Азербайджаном и Таджикистаном будут способствовать развитию всего региона.