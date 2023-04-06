Благодаря решимости Гейдара Алиева из армянского плена были освобождены сотни наших соотечественников

Во время Первой Карабахской войны освобождением военнопленных и заложников из армянского плена занималась Государственная комиссия. По этой линии можно было освободить из плена всего 5-7 человек. Но после прихода к власти великого лидера Гейдара Алиева мы смогли освободить из плена больше азербайджанцев. Благодаря личным связям и особой решимости Гейдара Алиева, посредством российских политических кругов, из плена удалось спасти значительное количество людей. Сотням, пребывавшим в ожидании семей, матерей, отцов, братьев, жен подарили новую жизнь. Все это было заслугой Гейдара Алиева.

Как передает Day.Az, об этом в интервью авторскому видеопроекту АМИ Trend "Актуально с Сахилем Керимли" сказал ветеран служб безопасности Азер Герайзаде.

По его словам, посредством Комитета Красного Креста можно было обменять лишь несколько человек.

"8 мая 1996 года руководство дало указание, чтобы я срочно выехал в Армению с министром иностранных дел России Евгением Примаковым. По договоренности мы должны были вернуть армянской стороне 36 содержащихся у нас армянских военнопленных. А 67 азербайджанских пленных и заложников мы должны были доставить в Азербайджан. Там мы прошли необходимые процедуры и 10 мая должны были вернуться обратно. После того, как азербайджанских пленных и заложников посадили в самолет, я пересчитал их, так как у меня был список. Когда я проверял, совпадает ли число посаженных в самолет с указанным в списке, то увидел, что одного человека не хватает. К этому моменту уже поднимали трап, и самолет готовился к взлету.

Я подошел к Примакову и сказал, что в самолете 66 человек, а в списке указаны 67 человек. Он напрягся и послал своих телохранителей, чтобы они выяснили, в чем дело. Они пересчитали людей и вернувшись, сообщили ему, что действительно не хватает одного человека. Примаков дал команду вновь спустить трап. Мы спустились вместе с ним. Я стоял на трапе. Он послал своих телохранителей к машинам Красного Креста, которые еще стояли там. Они пошли в сторону этих машин и забрали оттуда одного пленного, который передвигался с трудом, и доставили его в самолет. Тем самым мы завершили эту миссию и вернулись в Баку", - добавил он.

По его словам, по прибытии в Баку в аэропорту состоялась большая торжественная церемония по случаю их возвращения.

"Там было много известных в республике людей, наши министры, другие руководящие работники, журналисты и те, кто восприняли это как праздник. Это еще раз доказывает, что и это мероприятие также находилось под контролем великого лидера Гейдара Алиева. В целом вопрос пленных и заложников всегда находился под контролем великого лидера", - сказал он.