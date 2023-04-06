В Отдельной общевойсковой армии проведены командно-штабные учения

В соответствии с "Планом подготовки Отдельной общевойсковой армии к 2023 учебному году", проведены командно-штабные учения с находящимися в подчинении соединениями и частями.

Об этом Day.Az сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

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