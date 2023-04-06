Провокационные действия Ирана против Азербайджана начались после обретения нашей страной независимости.

Об этом сказал Trend в четверг политолог Эльшад Гасанов, передает Day.Az.

Он отметил, что после обретения Азербайджаном независимости спецслужбы Ирана и их сотрудники, скрывавшиеся под завесой религии, были командированы в нашу страну и вели нелегальную работу.

"Они пытались экспортировать иранский режим в Азербайджан, потратили на это огромные средства и отчасти добились этого.

После оккупации азербайджанских земель армянами, Иран показал свое лицо, и закрывая глаза на все факты, поддержал Армению. В ходе 44-дневной войны 2020 года Иран оказывал Армении военную, политическую помощь. Даже Тер-Петросян, являвшийся президентом Армении во время Первой Карабахской войны, отмечает в своих мемуарах, что если бы не Иран, Армения потерпела бы поражение",- сказал Гасанов.

Он также добавил, что Иран, не смирившись с победой Азербайджана во Второй Карабахской войне, открыто угрожает Азербайджану, проводит учения у наших границ, а его военный вертолет нарушает наши границы.

"Иран не стесняется называть открытие Зангезурского коридора красной линией, и открыто выражает свое несогласие с этим", - добавил Гасанов.