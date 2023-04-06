Четыре сотрудника посольства Ирана в Азербайджане объявлены персонами нон-грата

4 сотрудника посольства Ирана в Азербайджане объявлены персонами нон-грата.

Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, 6 апреля чрезвычайный и полномочный посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави был вызван в министерство иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи послу Ирана было выражено решительное недовольство в связи с провокационной деятельностью его страны в отношении Азербайджана.

До сведения посла Ирана было доведено, что четыре сотрудника посольства Ирана объявлены азербайджанским правительством персонами нон-грата (нежелательными лицами) за деятельность, не соответствующую дипломатическому статусу и противоречащую Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года, и этим лицам следует покинуть территорию Азербайджана в течение 48 часов.