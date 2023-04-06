Открытие посольства в Израиле или других странах является независимым правом Азербайджанской Республики. Представители иранского парламента называют открытие Азербайджаном посольства в Израиле "ударом" по исламскому миру. На самом деле, самым большим пятном на исламе является сам режим мулл.

Как передает Day.Az, об этом заявил АЗЕРТАДЖ заместитель генерального директора АМИ Trend, политический комментатор Сахиль Керимли.

С. Керимли отметил, что заявление, принятое иранским парламентом против Азербайджана, является очередным лицемерием режима мулл.

Этот гнусный шаг, предпринятый по приказу высших властных кругов Ирана, следует расценивать как вмешательство во внутренние дела Азербайджана, пренебрежение его суверенными правами.

Политический комментатор подчеркнул, что Иран в свое время оказывал прямую поддержку Армении в оккупации азербайджанских территорий. Более того, за почти тридцать лет оккупации Иран принимал непосредственное участие в разграблении и разорении наших территорий, закрывая глаза на осквернение наших мечетей. И именно иранский режим мулл не может переварить историческую победу Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне. В таком случае, по какому праву Тегеран может обвинять Азербайджан в очернении ислама?

"Эта позиция Тегерана действительно нелепа и вызывает отвращение. Иран был страной, которая не только оставалась равнодушной к армянской оккупации, но даже тайно или открыто поддерживала ее. Почему-то Иран никак не был обеспокоен тем фактом, что в тот период тысячи азербайджанцев подверглись геноциду, были убиты с беспрецедентной, невиданной в мире жестокостью, более миллиона человек стали вынужденными переселенцами, будучи изгнанными со своих земель. И даже после Карабахской победы Азербайджана Иран продолжает оказывать всестороннюю поддержку Армении. Сегодня братство террористического Ирана и Армении-агрессора стало символом лицемерия в мире. Это настоящее неуважение к исламскому миру, самый большой удар. А в основе этой отвратительной политики, несомненно, лежит чувство враждебности, которое Иран питает к Азербайджанскому государству и народу", - сказал Сахиль Керимли.

По словам политического комментатора, а тот факт, что официальный Тегеран в желании нанести удар по Азербайджану солидарен с Францией, которая презирает исламские ценности, так это уже пик политической безнравственности. Иран прекрасно понимает, что Азербайджан создает новые реалии в регионе, становится страной, которая имеет свой вес в мире. Именно эти факторы нарушают покой режима мулл, лишают их сна. Пусть знают, любое заявление, принятое против Азербайджана, является для нас просто клочком бумаги.