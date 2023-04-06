Парламент Узбекистана поддержал соглашение о взаимных поставках вооружений с Азербайджаном
Сенаторы Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана в ходе 39-го пленарного заседания одобрили закон о ратификации соглашений с правительством Азербайджана о военном и военно-техническом сотрудничестве.
Об этом в четверг сообщает Day.Az со ссылкой на пресс службу парламента.
В ходе заседания, сенаторы одобрили законы "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в военной области (Ташкент, 21 июня 2022 г.)", "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Азербайджанской Республики о военно-техническом сотрудничестве (Ташкент, 21 июня 2022 года)".
Напомним, что данные соглашения между правительствами Азербайджана и Узбекистана были подписаны в ходе рабочего визита Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Узбекистан 21 июня 2022 года.
Отметим, что 39-ое пленарное заседание парламента Узбекистана проходит 6-7 апреля 2023 года.
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