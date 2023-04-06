Уроки ненависти – как в Армении растят «настоящих армян»

Автор: Лейла Таривердиева

В связи с Днем геноцида азербайджанцев в СМИ и соцсетях публикуется множество материалов, отображающих просто невиданные зверства, совершенные армянами в марте 1918 года. Особенно приводят в ужас показания свидетелей, собранных следственной комиссией. В показаниях очевидцы рассказывают все как есть, и от прочитанного не только встают волосы дыбом, но и приходит сомнение - а люди ли все это совершали?..

Откуда берется тот пещерный национализм, та совершенно не оправданная ненависть, с которой армяне относятся к туркам и азербайджанцам? Сторонние наблюдатели всегда стараются искать причину в нас, мол, это мы не так посмотрели, не то сказали, не то сделали. Но это глупость. Те преступления, что совершали еще пару лет назад против нашего народа армянские националисты, не могут быть оправданы записью в соцсетях, косым взглядом или заявлением какого-то историка. Это системная ненависть, которая не появляется в один момент как реакция на какое-то действие соседа. Чтобы так ненавидеть, причем массово, общенародно и несмотря ни на что, человек должен воспитываться в ненависти с рождения. Так ненавидеть, как это умеют наши соседи, это, пожалуй, уникальное явление. Тут они действительно могут говорить, что они первые и единственные. Все народы в чем-то националисты, все привержены своей нации, своей культуре, традициям и так далее. Но когда почитание своей идентичности оборачивается системным вековым злом и кровопролитием, тут уже речь не может идти о высоких чувствах.

Патриотизм в армянском варианте это результат зомбирования. Начинается оно с самого детства и продолжается до конца жизни. Армянские медиа распространили видео опроса, проведенного среди детей. Милые и славные детишки с розовыми щечками и длинными ресничками отвечают на вопросы об армии. Как нормальный ребенок у любого народа обычно отвечает на вопросы о том, для чего нужна армия? Ребенок говорит: чтобы Родину защищать. У армянских детей, похоже, ощущение Родины отсутствует. В принципе, благодаря историкам, церкви и пропаганде, армяне действительно не знают, где их настоящая Родина. Ту землю, на которой они живут, они Родиной совершенно справедливо не ощущают. Поэтому и дети, у которых спрашивают про солдат и армию, дают ужасающие ответы. Большинство видят предназначение армии только в том, чтобы убивать турок и азербайджанцев.

Образ врага формируется в сознании армян с самого рождения. Армянские колыбельные, детские сказки, детские телепередачи, а потом садик, школа - все это пропитано ненавистью к соседям. Когда ребенку вместо детских игр рассказывают о том, кто является его врагом, эти рассказы обязательно откладываются в подсознании. Даже у трехлетних детей. Эти малыши на видео еще не научились любить, но уже умеют ненавидеть. Их этому учат дома, в школе, на улице, в кино, по телевизору. Это на самом деле очень страшно. Смотришь на эти круглые детские лица и кажется, что отвечают за них какие-то взрослые люди. Но это, к сожалению, не так. Милые детишки действительно ненавидят нас, хотя не имеют для этого никаких оснований. Это их отцы, деды и прадеды проливали невинную кровь азербайджанского народа, тем не менее, в Азербайджане детей не учат ненавидеть. Несмотря на истерики армянской пропаганды, со всей ответственностью можем заявить: в Азербайджане детям с рождения не рассказывают о плохих армянах, не учат ненавидеть и убивать, в азербайджанских сказках нет беспросветной ксенофобии. То есть наши дети растут обычными детьми, которые познают мир и растут в любви. Всему свое время.

Давайте посмотрим, как отвечают армянские милые детишки на вопросы.

Вопрос: Что делают солдаты?

Ответ: С турками воюют. Солдаты охраняют границы. Солдаты служат нашей родине. Солдаты воюют с турками и азербайджанцами. Солдаты защищают Армению.

Вопрос: Что вы знаете о солдатах?

Ответ: Они не спят по ночам. Чтобы турки не пришли ночью и не забрали наши земли. Они берут ружье и стреляют в турок.

Вопрос: Если у страны не будет армии, что с ней будет?

Ответ: Если бы не было армии, турки вошли бы в Армению и убили бы всех армян. Турки бы победили. Турки нападут на нас и уничтожат нашу родину. Турки нападут на все дома, отрежут уши, убьют и заберут Армению.

Вопрос: Что такое война?

Ответ: Война, это когда армяне выгнали турок из Армении. Когда солдаты стреляют в турок. Война, это когда турки приходили забрать наши земли, но армяне не разрешали.

Вопрос: Если бы вы были солдатами, что бы вы делали во время войны?

Ответ: стреляли бы в азербайджанцев. Во время войны перестреляли бы всех турок.

Начнем с того, что задавать детям подобные вопросы уже само по себе преступно. Авторы ролика, по всей видимости, очень гордятся тем, что слышат. А как же - настоящие армяне растут... В том же духе выросло уже не одно поколение армян. Даже в советское время детей растили в ненависти к азербайджанцам, на землях которых жили. Это привело к кровавому конфликту, двум войнам, разрушению жизни сотен тысяч людей. Никаких дивидендов от пропаганды ненависти армянская нация не заработала. Наоборот, она понесла огромные потери.

Самое печальное, что этот народ не хочет проснуться. Точнее, ему не дают этого сделать. Вот уже и новое поколение "настоящих армян" подрастает...