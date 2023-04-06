https://news.day.az/politics/1553201.html Для представителей турецких и местных СМИ организован тур на освобожденные территории Азербайджана - ФОТО
Для представителей турецких и местных СМИ организован тур на освобожденные территории Азербайджана - ФОТО
6 апреля министерством обороны Азербайджана был организован очередной медиа-тур для группы представителей турецких и местных СМИ на освобожденные территории страны.
Как сообщили Day.Az в четверг в министерстве обороны, представители СМИ понаблюдали за процессом разминирования освобожденных территорий и практическим применением инженерной техники MEMATT (механическое разминирование) производства Турции.
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
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